由《屍速列車》導演延尚昊一手打造的劇集《地獄公使》，加入大規模災難、宗教、救贖人類等新穎元素，甫上線就衝上平台冠軍寶位。劇迷等了3年，終於等到《地獄公使2》於10月25日上線播出。你還沒看懂第二季嗎？Walker整理出5項分析、新演員加盟看點，導演受訪承認「故事還沒結束」，下一個故事輪廓搶先知曉。

一、新演員陣容加入，金聖喆「換臉復活」

由《屍速列車》導演延尚昊編導的劇集《地獄公使》，相隔3年終於推出續集，本季加盟許多大咖實力派演員，青龍影后文素利操控輿論成為「政務首席秘書官」李秀卿，以細膩演技著稱的她，在戲劇裡展現出如棋盤般精密的智慧角色，算盡心機、為達目的不擇手段，成為劇中極為關鍵的角色。







「國民妹妹」文瑾瑩暌違3年再度回歸小螢幕，一甩清純、可憐的形象，她飾演「陽光班老師吳智媛」，另一個身份則是箭鏃領袖，首度挑戰對於信仰狂熱的角色，從細微的表情、眼神到肢體語言，觀眾驚呼「難以相信她就是文瑾瑩」，以壓倒性的情緒張力掌控場面，初登場就讓著人相當震撼。







《地獄公使2》開播前最大注目焦點，莫過於影帝劉亞仁遭到換角一事。《Sweet Home》反派金聖喆接下燙手山芋，換臉復活飾演「新真理會」的首領鄭晉守，兩人勢必遭對比演技，他所飾演的鄭晉守情緒更飽滿、用力，反觀劉亞仁的鄭晉守恐懼一絲絲蔓延至人的心中，確實獲得稱讚「他就是惡魔本身」，在韓正反評論參半，你喜歡哪個「鄭晉守」，交給觀眾自己判斷。





二、信仰的重要，一不小心變邪教

《地獄公使2》講述某日出現的地獄使者，遭，人人陷入恐慌，為了尋找心中的平靜，信仰成了重要的強心丸。本劇有許多台詞說出對於宗教有信仰的心情，旁人看起來也許不能理解，但當首領鄭晉守在告訴千世亨「對於你太太來說，那是愉悅的事，一起遵照神著旨意行動的感覺，那種充足感，以及之後隨之而來的平靜感，那一切是在平凡生活中感受不到的愉快，在接受演示時，她一定感到非常愉悅」。







只是信仰固然重要，一不小心也有可能變成邪教，或者遭到利用的工具。影后文素利所飾演的「秘書官」背地操控宗教團體，進而達到她想要的輿論控制，大眾堅信的信念，卻不知後方的可怕之處，《地獄公使2》揭開信仰黑暗層面，同時帶有諷刺南韓幾個邪教團體的意味，引起熱烈討論。









三、為何朴靜子的地獄和鄭晉守的地獄不同？導演親自解析兩的對應的角色

第二季出現兩個靈魂角色，分別是復活的朴靜子與復活的鄭晉守，只是兩人身處的地獄天差地別，兩人所描述的「地獄」其實更接近心魔，處於強迫正視心裡情緒的時刻。導演想表達每個人都有「地獄」，但重點是，你的地獄長怎樣，你會怎樣在地獄而活，根據心中所想變化。

導演延尚昊在受訪時曾說出一句關鍵字：「搞不好『地獄使者』本身就是人類，在他心中就是個人藏在裡面。」若要用劇中人物對應角色，朴靜子能透看見人類的死亡就是「告知死亡的天使」，鄭晉守最終成為怪物，則是「進行演示的地獄使者」。









四、導演延尚昊真正的意圖，哪裡才是地獄

依照導演延尚昊向來的色彩，他的作品永遠沒有正確解答，《地獄公使2》也一樣，結局並非給予答案，而是丟出一個疑問給觀眾解讀。第二季總共6集，直到最後還是沒有明講「天使與地獄使者到底從何而來」、「犯下何罪遭到告知死亡日期」、「選擇罪人的基準為何」，導演把重點放在人們的自身選擇相信的結尾。

對應到第一季尾聲計程車司機所說「我不懂神是什麼東西，也沒興趣知道，我只知道這裡是屬於人類的世界，人的世界必須由人類自己看著辦」，導演也許想告訴觀眾自己才是命運主導者，就像朴靜子最後所說「這個世界即將滅亡了」，但其實可怕的不是地獄，而是人類所生活的世界成為地獄。相信在追完第二季以後，觀眾心中已經冒出專屬自己的解析與答案。









五、她才是導演想傳達的「信念」，命運在自己手裡。

導演延尚昊雖然沒有賦予結局任何解答，但其實最重要角色「閔惠珍」，表現出了導演想傳達的「信念」，她時刻拉住每個即將脫軌的決策，比方說，蘇塗為了救出朴靜子打算恐攻，脫離原本團體的信念，她最終決定自己前往現場營救。

第六集尾聲，「閔惠珍」釋放遭囚禁多年的復活者嬰兒宰賢，世界末日來臨，她告訴卻蘇塗成員，「我們的世界即將重新開始，去追尋各自想要的世界吧」，再次強調命運掌握在自己手中的重要性。最重要的是，她戰勝死亡，成功躲過朴靜子的預言，成為劇中「堅強信念」的強大存在。









六、導演延尚昊承認「《地獄使者》還沒結束」，下一季故事內容搶先曝光

《地獄使者》連續兩季皆採開放式結局收尾，導演延尚昊近日接受採訪，聊及下一季的可能性，他對於「故事完結」有不同的看法，「戲劇到底有沒有完結，好像並不那麼的重要，對於觀眾來說，也有可能已經完結了，又或者也有可能是某個故事連接的橋樑。」

站在導演延尚昊的立場，他坦言：「我認為它還沒完結，只是要再刻畫出怎樣的故事，有可能是『無意義中的意義』又或者是『過於深奧的意義最終變成無意義』的相關故事。」導演熱愛探討極與極的對決，劇迷也許可以期待下一季作品的誕生。

