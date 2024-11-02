壽司郎自2017年進軍台灣以來，目前已開設了47間分店，其中第47號分店選在台北石牌。壽司郎台北石牌店是壽司郎首次選址於學區，坐落於國立台北護理健康大學第三宿舍大樓一樓，距離台北榮民總醫院也僅短短步行距離。該門市不僅為學生群體提供便利，也讓周邊居民及看診民眾有了多樣化的用餐選擇。壽司郎石牌店佔地約114坪，擁有136個座位，營造出舒適的日式用餐環境，讓消費者能夠在寬敞的氛圍中盡情享受壽司郎的美味。





壽司郎為了迎接台北石牌店的開幕，推出了一系列優惠，吸引顧客前來體驗。試營運首日，壽司郎特別推出「鮪魚泥中腹海苔包」作為開幕特價商品，單價僅需40元。此優惠產品當日即吸引了大量顧客，為新店營造熱烈氛圍。而在11月6日至11月12日期間，壽司郎再次推出「鮭魚腹」和「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」兩款特惠商品，每項僅需30元。這些開幕優惠商品不僅讓壽司愛好者能以優惠價格享受新鮮壽司和美味甜點，也體現了壽司郎積極回饋顧客的品牌承諾。





壽司郎也在10月30日至11月12日期間提供了豐富的內用消費優惠。消費者只需於台北石牌店內消費並參加社群按讚活動，即可享受多重折扣。消費滿300元即享40元現金折扣，滿600元則享80元折扣，這樣的優惠不僅吸引家庭顧客，也滿足學生族群的需求。此外，若消費折扣後金額依然達300元，顧客還可額外獲得「40元折價券」一張及「台北石牌店開幕限定A4資料夾」一個；若金額達600元，則贈送兩張40元折價券和兩個限定資料夾。這些限量贈品數量有限，贈完為止，增加了顧客參與的積極性。





為了加強與顧客的互動，壽司郎也推出了適逢雙十一的集點回饋活動。11月1日至11月30日，消費者在台灣各壽司郎門市內用消費，每單筆消費金額滿350元即可獲得1點集點，當日最多可集1點，累積滿11點即可兌換1,100元折價券，這相當於28％的回饋率。







壽司郎台北石牌店 開幕優惠

開幕特別商品

10月30日（三）起至售完為止，推出鮪魚泥中腹海苔包，40元。

11月06日（三）起至11月12日（二）止，推出鮭魚腹，30元、

黑糖蜜黃豆粉霜淇淋，30元。

※數量有限售完為止

臉書按讚現折40元優惠

10月30日（三）起至11月5日（二）止，於壽司郎台北石牌店內用消費滿300元，參加Facebook按讚活動，並於結帳時主動出示畫面，即可折價40元、滿600元可折價80元，以此類推。

滿額贈1. 紀念限定款A4資料夾

10月30日（三）起單筆消費滿300元以上，並參加Facebook按讚活動，即可獲得紀念限定款A4資料夾乙個。※數量有限送完為止

滿額贈2. 40元折價券（11月06日後才可使用）

10月30日（三）起至11月5日（二）止單筆消費滿300元以上，並參加Facebook按讚活動，即可獲得40元折價券乙張、滿600元2張，以此類推。





壽司郎雙十一優惠

活動期間：11/01（五）~11/30（六）

活動辦法：

1. 按讚FB或追蹤IG「台灣壽司郎」。

2. 下載台灣壽司郎APP並開通集點卡功能。 http://onelink.to/sushiro.tw

3. 於壽司郎全台店鋪內用餐，單筆消費折價後滿350元以上，即可獲得1張集點卡。

4. 每次消費折價後金額滿350元可集1點，每日最多可集1點。

5. 集滿11點集點卡之消費者，請於12/8（日）23:59前至線上表單填寫基本資料，逾時不候。

活動獎項：台灣壽司郎1,100元折價券。

