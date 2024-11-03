位於台北小巨蛋商圈「城市舞台」地下一樓的「BeOne餐酒沙龍」近日試營運，這一間BeOne餐酒沙龍是由前華爾街投資銀行家蔣煥 Colin 斥資三千萬打造的餐酒館，不僅強調台灣文化特色，更以「台魂西作」的餐飲概念結合法式精緻與台灣小吃元素，展現出獨一無二的「平民國宴」風格。







品牌主理人蔣煥 Colin表示，BeOne的設計與經營理念呼應台灣文化的多元包容，以獨特的Fine-Casual Dining形式，將法式工藝融入台灣傳統味道，使得每道菜都成為台灣與世界的文化對話。餐廳擁有逾百坪空間，80個座位，並計劃每月與不同的藝文及商業品牌合作，致力成為台北文化與商業的潮流聚集地。



蔣煥 Colin曾在華爾街從事投資銀行業，師承諾貝爾經濟學獎得主尤金·法馬，卻因對台灣文化的深厚情感與對美食的熱愛，跨界創立BeOne餐酒沙龍。BeOne的名稱象徵台灣多元文化的融合，蔣煥希望藉由「Be One Taiwan」的理念，表達台灣的國際視野和文化包容。





餐廳特別邀請擁有法餐背景的雙主廚Eric與Adam，將台灣小吃以法式手法解構再創，並以精緻的法式擺盤呈現出台灣風味。菜單中的每道菜式都在120至1680元之間，讓顧客以平價體驗精緻料理，享受Fine Dining的美食與高雅氛圍。



BeOne餐酒沙龍特別受到法王路易十五時代沙龍文化的啟發，這些沙龍曾是法國知識分子與藝術家交流創意的場所。BeOne希望延續這種文化氛圍，成為現代知識創作者與意見領袖的聚集地。作為城市創意人的精神家園，BeOne採用雙層複合式空間設計，提供創作者、企業家及藝文界人士舉辦各類活動，包括藝文展演、粉絲派對、知識論壇、VIP晚宴等。蔣煥希望以「BeOne共同主理人」的概念，讓這些領域的創作者成為此處的主理人，充分展現個人品牌與創造力，提升影響力。





在菜品方面，BeOne的六道推薦料理充分展現了「台魂西作」的精髓。這些料理將台灣經典小吃轉譯成具法式風格的創意佳餚。其中，「蚵仔煎的海洋序曲」以台灣沿海鮮蚵為靈感，搭配甜蝦與酥炸羽衣甘藍，猶如海洋的輕柔序曲。「鹽酥雞的黃金華爾滋」則把英國黑布丁風味融入台灣鹽酥雞，以香脆去骨雞翅和青醬辣油，呈現中西交融的味覺舞步。



還有「鯊魚煙的跨洋奏鳴曲」結合煙燻曼波魚皮與薑丁等食材，為顧客帶來豐富的海洋味覺。主餐的「海鮮粥的法式詠嘆調」重現台灣海鮮粥的溫馨記憶，搭配米型麵和海鮮湯汁，營造出法式燉飯的感覺。這些料理不僅彰顯了台灣在地食材的豐富性，更以法式手法詮釋了台灣味道的現代化和全球化。





BeOne餐酒沙龍六道必吃菜色

BeOne所提供的甜點「蘭姆炙燒仙草的甜美終章」，將傳統的燒仙草結合法式火焰阿拉斯加甜點，使用蘭姆酒炙燒蛋白霜，搭配芋頭蛋糕和仙草冰淇淋，創造出一場甜美的味覺饗宴。這些菜色不僅體現了台灣飲食文化的多樣性，也讓顧客在享用美食的同時感受到台灣文化的深厚底蘊與國際視野。蔣煥最後表示，創立BeOne的初衷是以台灣文化為核心，以高品質的餐飲和跨界的沙龍活動讓世界看到台灣的美好。BeOne不僅是一間餐酒館，更是台灣文化、藝術與商業的交流平台。品牌透過料理、美酒和空間氛圍，讓顧客在體驗美食的同時，欣賞台灣的文化底蘊與人文精神。BeOne的誕生象徵台灣文化在現代都市中的創新延伸，成為城市創作者與文化愛好者的理想聚集地。

蚵仔煎的海洋序曲

靈感來自台灣經典小吃「蚵仔煎」，結合法式料理的「塞比切」風格，以鮮蚵搭配甜蝦、酥炸羽衣甘藍等食材組成，營造海洋的清新層次。呈現出如詩般的台灣沿海風味，是台灣與世界的創意對話。



鹽酥雞的黃金華爾滋

將台灣經典小吃鹽酥雞融入英國黑布丁的概念，創新詮釋經典味道。使用雞胸肉與白蝦泥填入去骨雞翅後酥炸至金黃，搭配馬山椒青醬與辣油。呈現酥脆香濃的口感，如同華爾滋舞曲般層次豐富，帶來中西融合的獨特味覺。



鯊魚煙的跨洋奏鳴曲

靈感來自台灣特有的「鯊魚煙」，透過法式煙燻技術打造獨特風味。以煙燻曼波魚皮與薑丁、鮮魚塔塔等元素呈現海洋之味。加入白木耳，增添層次口感，讓食客感受台灣海洋的文化底蘊。



海鮮粥的法式詠嘆調

以台灣傳統海鮮粥為靈感，融合法式料理的詠嘆調風格。使用米型麵吸收海鮮湯汁，搭配午仔魚、透抽與筍絲等食材，模擬燉飯口感。呈現家鄉味與法式優雅的融合，是台灣味的國際詮釋。



夜市牛排的華麗變奏

將台灣夜市的「牛排」結合法式黛安娜牛排風味。使用7+級澳洲熟齡牛肉，搭配台灣風味的玉米濃湯糕渣、辣芒果醬與黑胡椒醬。復古與現代風味相融，呈現戲劇化的豐富味覺層次。



蘭姆炙燒仙草的甜美終章

融合台灣傳統燒仙草與法式火焰阿拉斯加甜點的概念。使用蘭姆酒炙燒蛋白霜，搭配芋頭蛋糕與仙草冰淇淋。炙燒後的香氣和甜美口感，為整場美味之旅畫上甜美句點。

BeOne餐酒沙龍

地址：台北市松山區八德路三段25號B1(城市舞台地下一樓劇場路口正對面)

訂位連結：https://lihi.cc/Ppz9v