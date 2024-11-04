麥當勞買一送一要衝！麥當勞優惠券是許多小資族的救星，也是5號發薪前的小確幸。這次麥當勞APP推出11張限定優惠券，其中包含「單點小薯買一送一、單點漢堡送中薯」還有最新「椒麻辣味麥克鷄塊」套餐優惠券，速食控這週一定要趁機開吃。



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麥當勞本週11/4-11/10限定優惠券，只要打開麥當勞APP「回饋優惠」就能直接享有本週回饋優惠，到門市掃描條碼就能兌換。本週推薦優惠包含「單點小薯買一送一」還有「單點極選系列漢堡送中薯」，薯條控不能錯過。此外還有星期五六日限定「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」，只有3天一並不能錯過。





新上市的「椒麻辣味麥克鷄塊」在本週也能優惠開吃，包含「10塊椒麻辣味麥克鷄塊套餐」現折15元，以及「6塊椒麻辣味麥克鷄塊套餐」現折10元，還沒吃過新品就能趁優惠嚐鮮。麥當勞這次也有早餐時段限定優惠，早餐單點麥香魚送薯餅、單點番茄嫩蛋焙果堡送薯餅，讓速食控從早就能享優惠。







麥當勞APP優惠券

活動期間：2024/11/04-11/10（各優惠券使用期限不同，依APP標示為準）

優惠內容：

單點小薯買一送一、單點極選系列漢堡送中薯、買超值全餐送蛋捲冰淇淋（週五六日限定）、10塊椒麻辣味麥克鷄塊套餐現折15元、6塊椒麻辣味麥克鷄塊套餐現折10元、早餐單點麥香魚送薯餅、單點番茄嫩蛋焙果堡送薯餅等。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞APP 官方公告為準。