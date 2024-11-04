南港超人氣吃到飽餐廳「島語自助餐廳」與台北漢來「日日烘焙坊」攜手於11月4日至11月21日間推出「黑金小派對」，以「黑色奢華」為主題，打造12款全新甜點，並且選用「OREO」與英國百年巧克力「Cadbury」，讓每一口都充滿了多層次風味。





全新「黑金小派對」是由台北漢來點心坊的李振銘主廚帶領團隊研發，特別為「島語自助餐廳」設計出七款自助取用的精巧甜品，造型別緻，風味豐富。其中，「黑磚魔方」以微融Cadbury巧克力包裹乳酪蛋糕體，濃郁的乳香與巧克力香氣相得益彰；「巧克力磅蛋糕」融合蘭姆葡萄果乾，散發出細膩酒香，是大人味的首選。





還有「可可棉花糖杯」則以趣味的視覺效果抓住目光，熱牛奶澆淋在巧克力球上，巧克力球隨之慢慢融化，令人難以抗拒。「黑脆脆草莓奶酪」則以椰香奶酪和草莓果醬打底，上層鋪滿OREO碎塊與糖珠，呈現粉嫩夢幻的視覺效果，備受年輕人喜愛。特別喜愛乳酪口感的饕客也不容錯過「巧酥檸檬乳酪塔」「乳酪黑旋風」與「巧酥乳酪蛋糕」這三款，當中的檸檬乳酪塔以檸檬絲和藍莓果醬點綴，為濃郁的乳酪帶來清新口感。





此外，在台北漢來飯店1樓的「日日烘焙坊」同樣提供多款精選甜點與麵包，特別設計出三款麵包與兩款甜點，為愛好巧克力的客人提供多樣選擇。首推「OREO風味黑金捲」，以巧克力麵包體包裹OREO碎塊和濃郁巧克力醬，每一口都濃厚滿足。





另一款「惡魔可可千層可頌」則撒上可可粉，帶來經典的法式千層酥感。而偏好清新風味的饕客可選擇「青檬柚香乳酪」，奶香中帶有淡雅的柚香，非常適合搭配茶飲。至於甜點方面，「抹茶拿鐵捲」則將抹茶內餡與OREO完美結合，口感層次分明，是抹茶控的福音；「巧酥乳酪馬卡龍」則外型小巧可愛，完美呈現香甜細膩的乳酪風味，成為下午茶時光的絕佳選擇。



最後，為了增添活動的互動感，本次活動期間於「島語餐廳」與「日日烘焙坊」都設有專屬背板與裝飾物，供消費者拍照打卡。只需將照片上傳至Instagram，並標記#漢來美食、#黑金小派對等指定hashtag，即有機會獲得豐富的豪華美食大禮包。



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島語 黑金小派對 甜點吃到飽

活動期間：11月4日至11月21日

地點：島語自助餐廳

島語自助餐廳甜點（由台北漢來點心坊李振銘主廚研發）：

黑磚魔方：以Cadbury巧克力包裹乳酪蛋糕，濃郁的可可與乳香交融。

巧克力磅蛋糕：內含蘭姆葡萄果乾，散發成熟的酒香。

可可棉花糖杯：巧克力球遇熱牛奶後融化，視覺效果佳。

黑脆脆草莓奶酪：搭配草莓果醬、OREO碎塊與糖珠，少女風甜點。

巧酥檸檬乳酪塔：乳酪塔上點綴檸檬絲和藍莓果醬，酸甜清新。

乳酪黑旋風與巧酥乳酪蛋糕：以乳酪為基底，口感濃郁滑順。



日日烘焙坊黑金小派對限定甜點與麵包系列

活動期間：11月4日至11月21日

地點：日日烘焙坊

OREO風味黑金捲：以巧克力麵包體包裹OREO碎塊和巧克力醬。

惡魔可可千層可頌：灑滿可可粉，帶來濃郁的法式千層酥香。

青檬柚香乳酪：結合淡雅柚香的乳酪麵包。

抹茶拿鐵捲：內含抹茶和OREO餡料，層次豐富。

巧酥乳酪馬卡龍：小巧精緻，乳酪香甜滑順。



加碼活動：

Instagram打卡贈禮：活動現場設置專屬背板及裝飾，只要拍照上傳Instagram，標記#漢來美食、#黑金小派對，即有機會贏得豪華美食大禮包。