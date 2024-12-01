提到壽司，大家腦海中想到的是什麼？是承載新鮮海味的握壽司？或是圓潤鮮豔的花壽司？無論想到哪一種，那壽司米的甘甜無不強而有力的勾起味蕾的渴望，壽司最迷人的地方，就是那一口飽滿的米香，游刃有餘地伴隨風味各異主角，用精緻優雅的姿態等著登上舞台大展身手，在唇齒之間留下令人回味無窮的豐盛美味。



繼請請義大利餐廳（Cin Cin Osteria）之後，美國米再次挑戰米飯控的品味，攜手「凌舞餐酒館」推出期間限定聯名餐點！在時尚餐酒館中品嚐美味壽司是什麼概念？就讓我們一探這場味覺盛宴的美妙之處吧！





美日連線三款絕品壽司，夢幻美味一次滿足

凌舞餐酒館是凌舞居酒屋的姊妹店，因此在這裡品嚐日式料理不但不奇怪，還令人特別期待！無論是生魚片、壽司，還是創意小菜，每道菜都呈現出主廚精心設計的巧思。這回美國米與凌舞餐酒館推出的聯名壽司系列，融合美國加州玫瑰米的優勢，可說是壽司迷的福音！這千載難逢的機會小孩子才做選擇，每款壽司都必須點來好好品味一下，感受美日連線的迷人魅力。





第一道「軟殼蟹壽司」，以酥脆外皮包覆鮮嫩的軟殼蟹，再佐以生菜、蝦卵、海苔及獨家特製醬料，當你咬下的那一瞬間，油香與米粒的天然香氣一起在嘴裡旋轉跳躍，滿口的鮮美滋味讓人無法自拔，這邪惡的組合必須大口消滅！





接著看看「炸蝦壽司」，這可不是一般的炸蝦那麼單純，一整隻香酥炸蝦搭配高麗菜絲與爆漿的魚卵，滿口美味層次堆疊，這與眾不同的魅力吃過就回不去了！





最後少不了經典永恆的「花壽司」，由美國米縝密包裹著餡料，再搭配清爽柔和美乃滋，這組合百吃不膩，總是令人心動不已！







職人高標準選米，堅持呈獻壽司完美色香味

從軟殼蟹壽司、炸蝦壽司到花壽司，每款壽司各有各的魅力，讓你品嚐到美味可口、層次豐富的日式料理，唯一不變的是特別選用來自美國的加州玫瑰米，其優異的保水性和口感，讓壽司的每一口都飽滿彈牙！凌舞餐酒館之所以選用加州玫瑰米，不僅是因為其高品質，更參考了美國米業發展數世紀以來的卓越成就。





美國稻米產業自1685年興起，遍布肥沃的土地與純淨水源，孕育出多樣品種，從短粒米、中粒米到香米，各有千秋，適用於不同風格的料理。玫瑰米作為中粒米的一種，其顆粒碩大、保水性佳，經烹煮後米粒仍能緊實飽滿、口感彈牙。無論是製作壽司、燉飯或其他創意料理，都能展現其迷人風味！這些特性正好契合凌舞餐酒館主廚的高標準，讓每一款壽司都達到色、香、味俱全的完美狀態，將味蕾體驗提升到全新的高度，絕對讓你一試成主顧。



下班聚會暢聊好選擇，期間限定聯名非去不可

凌舞餐酒館座落於台北中山區熱鬧的林森北路巷弄中，鄰近台北捷運中山站，周圍有便利的停車設施，相當適合下班後邀約三五好友前來交流心情、享受美食或小酌，而且凌晨4點才打烊，提供大家充分的時間享受舒服自在的時光，唯一擔心你話題不夠。凌舞餐酒館低調奢華的設計風格更為它增添了獨特魅力，炫目華麗的酒牆在微暗燈光下綻放迷人的光芒，營造出高雅又不失閒適的氛圍，內部設有吧台座位區、華麗慵懶的沙發區還有日式塌塌米座位，無論你今天想要和幾個好友抒發什麼心情，都能找到適合的座位。





此次聯名活動自12月1日至12月31日限時供應，想要體驗這場難得的壽司盛宴，大家可要記得筆記並抓緊時間！軟殼蟹壽司售價$380，炸蝦壽司與花壽司則是$320，食材高貴但價位親民，重點是充分展現美國加州玫瑰米的彈牙口感與風味，絕對讓你盡情享受極致的壽司美味，是饕客們不容錯過的選擇。快快把這個消息分享給最懂吃最能聊的飯友，一起組團來凌舞餐酒館體驗這場米粒與日料的夢幻聯名吧！



凌舞餐酒館

時間：18:30～04:00（週一公休）

電話：02-25219305

地址：台北市中山區林森北路133巷38號