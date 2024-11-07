嘉義景點必拍點推薦！嘉義不僅有許多人氣日式古蹟、設施，近年新開設的歐風城堡建築也吸引人潮前去打卡，各有特色的嘉義景點全要拍過，窩客島整理7個一定要拍過的「嘉義景點」，像是IG超夯的希臘式歐風純白城堡、花磚博物館、球型玻璃蝴蝶溫室，以及日式氛圍滿載的嘉義最美神社公園、日式宿舍建築群等，讓你下次來到嘉義，打卡美照拍不玩。







嘉義必拍IG打卡景點：嘉義市立美術館、台灣花磚博物館

分為本館、古蹟棟兩館的「嘉義市立美術館」，古蹟館是從日治時期遺留下的建築，館內必拍藍色窗框與洗石子地板相映的廊道，而彷彿在歐洲街景的外觀設計更是IG必拍的熱門打卡點，本館則有三層高超大面玻璃落地窗，讓你歐洲古街、現代風打卡點一次拍到；「台灣花磚博物館」內收藏了多種早期建築上的復古花磚、古老的家具擺飾，尤其館內的花磚牆是來此必拍的打卡點，體驗台灣舊時期的生活風情，也可以購買花磚杯墊、年曆等周邊商品作紀念。





▲圖片來源：上圖「Ann‧榜哥‧生活事務所」、下圖「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島的文章分享。



嘉義網美打卡景點：蓋婭莊園、新嘉大昆蟲館

網美來嘉義必拍「蓋婭莊園」，希臘風歐式純白建築加入希臘神像、浮雕元素，一旁還有噴水池、許願池等充滿異國風情的唯美的夢幻打卡點；而球型透明溫室花園的「新嘉大昆蟲館」，有著20多種蝴蝶生長在此，走在水池、叢林上的步道，讓人彷彿身在異國空中花園。





▲圖片來源：上圖「ifunny艾方妮」、下圖「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島的文章分享。



嘉義必拍日式打卡景點：嘉義市史蹟資料館、檜意森活村

想拍充滿日式風情的打卡照，也有「嘉義市史蹟資料館」、「檜意森活村」，史蹟館為日式時期神社中的建築，壯觀的日式建築構造、絕美的庭園風景，使其被譽為嘉義最美的公園神社；「檜意森活村」則是當時的日式宿舍群，除了觀賞古蹟，也有許多美食、小物店家進駐，不少遊客會在這2處特地穿上浴衣，拍出日式美拍照。





▲圖片來源：上圖「肥波吃不停」、下圖「Kiwi」於窩客島的文章分享。



嘉義才有的獨特日式古蹟景點：嘉義舊監獄

嘉義日式建築不只神社、宿舍群，連監獄也有！嘉義舊監獄至今已有百年歷史，目前作為獄政博物館，保留當時監獄牢房、浴室、面會室等空間，如果拍膩平時的日式小木屋，不妨來這裡感受不一樣的體驗。





▲圖片來源：「銀菁夢」於窩客島的文章分享。



嘉義市立美術館 位置資訊

地址：嘉義市西區廣寧街101號

電話：05-227-0016



台灣花磚博物館 位置資訊

地址：嘉義市西區林森西路282號



GAIA MANOR 蓋婭莊園 位置資訊

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

電話：05-295-6600



新嘉大昆蟲館 位置資訊

地址：嘉義市東區學府路300號

電話：05-275-0360



昭和十八J18-嘉義市史蹟資料館 位置資訊

地址：嘉義市東區公園街42號

電話：05-277-0518



檜意森活村Hinoki Village 位置資訊

地址：嘉義市東區共和路370號

電話： 05-276-1601



嘉義舊監獄 位置資訊

地址：嘉義市東區維新路140號

電話：05-278-9242