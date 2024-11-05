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終於回來了！台北必吃「佳味蘿蔔絲餅」在地人都吃這間，一開店就超多人。

文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 人氣：487
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

終於回來了！台北必吃蘿蔔絲餅老店「佳味蘿蔔絲餅」經歷了老闆長時間的休假，如今再度回到老地方。從1980年營業至今，小小的攤車每到下午2點準時開賣，一開店就有滿滿的排隊人潮，在地人更是一整大袋的買，讓人不禁好奇是怎樣的好味道。



「佳味蘿蔔絲餅」位於和平東路一段，距離捷運古亭站步行可達，交通十分方便。這個小小的攤位外觀樸素，卻總能看到長長的隊伍。因為現點現做的關係，等候時間較長，不過這酥脆的蘿蔔絲餅絕對值得一試。

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看著老闆將餅皮放入煎鍋中仔細翻煎，直到外層變得金黃酥脆。第一口咬下去，餅皮的酥脆口感讓人驚豔，隨即能感受到內餡的蘿蔔絲帶來的鮮甜多汁。搭配些許辣醬，更是提升了蘿蔔的甜味，吃起來清爽又不膩口，讓人忍不住再來一口。


「佳味蘿蔔絲餅」不僅僅是一份小吃，更是一段屬於台北人的集體記憶。不過要注意，這邊每年暑假攤位會休息三個月，回歸後便吸引一波又一波的顧客。對於古亭站附近的老饕來說，這道蘿蔔絲餅早已成為街頭巷尾的經典美味，下次可就別錯過了。

 

古亭站必吃 佳味蘿蔔絲餅

地址：台北市大安區和平東路一段43號
營業時間：週一至週五 14:00-售完為止；週六日公休

 

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