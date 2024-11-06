即將迎來浪漫聖誕節，當然少不了巧克力的陪伴，全家每年年底重頭戲之一「國際巧克力大賞」，於即日起正式登場，匯集來自15個國家的近60款巧克力，有水果係、甜點系、酒感大人系等多種不同特色的巧克力，大大滿足喜巧克力控的甜點胃。同時也祭出線上線下同步的「巧克力抽抽樂」，100%中獎機率，最高可享有兩件5折優惠，快趁優惠先囤一波。







每年各家超商都絞盡腦汁推出最讓人為之一亮的巧克力大賞，這次全家特別從波蘭、法國、義大利、比利時、土耳其等15個歐亞國家，引進約60款巧克力，並主打口感豐富的夾餡型巧克力，首推土耳其的凍乾草莓夾心牛奶巧克力，以冷凍乾燥技術保留草莓鮮味，搭配香濃牛奶巧克力，口感酸甜平衡。而同樣是土耳其的Elit無花果乾綜合巧克力，將無花果乾與黑白牛奶巧克力融合出獨特風味。





而喜歡吃甜點的就不能錯過「立陶宛的Pergale甜點風格巧克力」，將焦糖布丁、檸檬派、提拉米蘇等甜點融入巧克力，讓每一口都是一場甜點饗宴。而對於偏愛酒香的消費者，全家帶來法國ABTEY精選綜合酒心巧克力，濃郁的黑巧克力包裹飽滿酒心，呈現出層次分明的苦甜滋味，適合大人品味。還有義大利VANINI焦糖海鹽爆米花夾心巧克力，將爆米花香氣和牛奶巧克力結合，帶來驚喜的味覺體驗。各種風味的巧克力應有盡有，讓巧克力控一站滿足。





即日起至11月26日，全家推出線上線下的「巧克力抽抽樂」活動，讓消費者有機會享受多重優惠。只要購買指定巧克力商品兩件即可參加抽抽樂活動，有機會獲得兩件5折、66折、79折或88折優惠。同時，全家會員還可於APP進行線上抽抽樂，每日有兩次機會參加，100%中獎率可抽中折扣券及指定巧克力商品5折優惠。這次抽抽樂活動結合多種折扣，讓消費者隨時隨地享受甜點優惠，增添更多秋冬的幸福小確幸。





全家國際巧克力大賞 抽抽樂活動

活動時間：即日起至2024/11/26

店舖活動：消費者於活動期間購買指定兩件巧克力商品即可參加抽抽樂活動，共有4種活動機制，包含任兩件5折、66折、79折及88折優惠。

全家會員APP活動：全家會員可每日於全家APP玩2次抽抽樂遊戲，中獎率100%，包含指定巧克力商品任兩件5折、66折、79折、88折，以及麥提莎全系列20元折價券、指定mm(粒裝)20元折價券，消費者可憑APP折價券到店兌換優惠。



全家「國際巧克力大賞」推薦必買

土耳其 PATISWISS 凍乾草莓夾餡牛奶巧克力 169元(CVS獨家)

土耳其 PATISWISS 香橙夾餡黑巧克力條 169元(CVS獨家)

土耳其 PATISWISS 香橙片夾餡黑巧克力 225元(CVS獨家)

土耳其 Elit 無花果乾綜合巧克力 169元

土耳其 Elit 草莓甜心牛奶巧克力 169元

義大利NOVI 開心果夾心巧克力 119元

比利時 GODIVA 經典大師綜合巧克力禮盒6入裝 119元

義大利 VANINI 焦糖海鹽爆米花夾心巧克力 129元

立陶宛 Pergale 甜點風格綜合含餡巧克力 149元

立陶宛 Pergale 香檳風味綜合含餡巧克力 149元

法國ABTEY 精選綜合酒心巧克力189元

波蘭 Anthon Berg 人頭馬干邑白蘭地巧克力 139元