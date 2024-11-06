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君品牛排吃到飽！君品酒店茶苑一日限定10盎司頂級肋眼牛排吃到飽，牛排控必吃清單。

牛排 君品酒店 吃到飽 雙十一 more
2024-11-06 12:04:00 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐
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編輯 李維唐

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君品酒店茶苑餐廳為了搶攻「雙十一購物節」商機，特別推出1111牛排吃到飽快閃優惠，不僅為顧客提供豐盛且實惠的雙十一美食選擇，更讓牛排控得以用超值價格享受高品質牛排吃到飽，帶來奢華且經濟的雙重享受、錯過就要再等一年。
君品牛排吃到飽！君品酒店茶苑一日限定10盎司頂級肋眼牛排吃到飽，牛排控必吃清單。

君品酒店茶苑餐廳特別推出限時牛排吃到飽優惠，將於11月11日當天為顧客帶來味蕾上的饗宴。此次快閃活動中，每位顧客僅需支付1111元加10%服務費，即可享用10盎司頂級肋眼牛排，搭配手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、精緻甜點及飲品，全套餐點皆可無限供應。兩人同行的顧客更可享有優惠價1999元+10%，換算下來，每人僅需1000元加10%的費用便能享受這場牛排盛宴。
君品牛排吃到飽！君品酒店茶苑一日限定10盎司頂級肋眼牛排吃到飽，牛排控必吃清單。

本次活動主打的肋眼牛排來自牛隻肋脊部位，由於運動量少、油花均勻，肉質特別鮮嫩多汁。茶苑主廚以特製醬料搭配直火燒烤，讓牛排表面帶有獨特的煙燻香氣，並在嚼感與多汁程度上取得完美平衡。顧客可以無限次數續點肋眼牛排和其他配餐項目，讓人盡享頂級牛排的極致風味。

本次限時牛排吃到飽活動僅於11月11日當天舉行，並分為午餐與晚餐兩個時段，顧客可根據自己方便的時間前來享用。午餐服務自中午12點至下午2點半，最後點餐時間為下午2點；晚餐則自傍晚6點至晚上9點，最後點餐時間為8點半。在活動時段內，顧客可隨意點用牛排與套餐內的其他項目，享受豐富的用餐體驗。
君品牛排吃到飽！君品酒店茶苑一日限定10盎司頂級肋眼牛排吃到飽，牛排控必吃清單。

 

君品酒店茶苑雙11牛排吃到飽快閃活動

活動日期：2024年11月11日（僅此一天）
優惠價格：
單人用餐：1111元+10%服務費
兩人同行：1999元+10%服務費（平均每人1000元+10%）
官網：https://www.palaisdechinehotel.com/p/pdc-tw/pages/lethe

菜單內容（所有項目皆可無限供應）：
主餐：10盎司肋眼牛排（使用牛肋脊部位肉質鮮嫩多汁，搭配主廚特製醬料與直火燒烤）
配餐：手工麵包
沙拉：花園沙拉
湯品：主廚例湯
甜點：主廚精選甜點
飲品：咖啡或茶

用餐時段：
午餐：12:00至14:30（最後點餐時間為14:00）
晚餐：18:00至21:00（最後點餐時間為20:30）

 

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