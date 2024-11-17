這些景點搭捷運就能玩!還在煩惱沒有交通工具如何玩高雄嗎，這次窩客島幫你整理了8個高雄的景點，通通搭捷運就能到，完全不用動腦規劃繁瑣的行程，一條橘線搭下去，站站都能玩到嗨。不論是爸媽假日想遛小孩，或是情侶想去約會，都能搭捷運一路從海邊玩到市區，輕鬆一日遊高雄，快趁著周末來一趟高雄捷運之旅吧。



▲高雄景點推薦，搭捷運就能到推薦8選 / WalkerLand窩客島整理提供



捷運之旅首站絕對不能錯過「西子灣風景區」的夕陽美景，騎著腳踏車徜徉在海岸邊，享受著落日餘暉，一秒讓你置身在南洋；第二站來到「駁二藝術特區」，駁二可謂是高雄好吃好玩都在這，超多展覽等你發覺，裡面還有許多裝置藝術超好拍，想遛小孩的爸媽不能錯過；第三站來到高雄新隱藏景點「逍遙園」，保留昭和時期原汁原味的日式建築，不只好拍還能學歷史，重點是免費入園 ! 想去高雄旅遊的你絕對不能錯過。



▲海邊搭捷運就能到，高雄景點推薦8選 / WalkerLand窩客島整理提供



高雄捷運橘線第一站 : 西子灣風景區 #西子灣站

部落客 黑皮的天空 造訪 西子灣風景區 說：

在靜靜地欣賞美景之時，才深深感受到以前帶陸客，他們沒見到夕陽美景時落寞的神情，但真的不能怪任何人，因為美景需要時間等待，不是匆匆來去就能見到的，總之用時間等待美景是值得做的事！



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#西子灣風景區

地址：高雄市鼓山區蓮海路70號

完整介紹於窩客島分享：【高雄鼓山】西子灣夕陽美景



▲▼高雄必看超浪漫夕陽 : 西子灣風景區 / WalkerLand窩客島整理提供





高雄捷運橘線第二站 : 駁二藝術特區 #鹽埕埔站

部落客 米陸愛享樂 造訪 駁二藝術特區 說：

駁二的魅力可不小…無車園區內讓孩子可以自行走跳、裝飾藝術好看好拍、玩累了去微熱山丘享用鳳梨酥



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#駁二藝術特區

地址： 高雄市鹽埕區大勇路1號

電話：07-5214-899

完整介紹於窩客島分享：高雄-駁二藝術特區➤溜小孩的好地方➤變形金剛迷不容錯過➤美味鳳梨酥請你吃



▲▼高雄遛小孩必去、超大園區多元展覽 : 駁二藝術特區 / WalkerLand窩客島整理提供





高雄捷運橘線第三站 : 逍遙園 #信義國小站

部落客 萍果 造訪 逍遙園 說：

在高雄市區內也有日式風格建築。這景點，也是近二年才開放的景點，我想可能知道的人不多，因為連萍果這個居住在高雄的傢伙，也是看了格友的旅記才知道原來有著個地方啊!!



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#逍遙園

地址：高雄市新興區六合一路55巷15號(錦田路為入口處)

電話：07-235-1216

完整介紹於窩客島分享：【高雄。新興區】逍遙園|日式建築|免門票參觀



▲▼高雄最新打卡景點 、絕美日式建築 : 逍遙園 / WalkerLand窩客島整理提供





高雄捷運橘線第四站 : 衛武營國家藝術文化中心 #衛武營站

部落客 跟著小毛一起趴趴GO 造訪 衛武營國家藝術文化中心 說：

每個角度都有著他吸引人的魅力所在，也因為它的興建讓高雄有機會來推進文化藝術的等級，讓南台灣的朋友能夠欣賞到更多甚至是世界級的演出。



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#衛武營國家藝術文化中心

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

電話：07-2626-666

完整介紹於窩客島分享：高雄旅遊-衛武營國家藝術文化中心 藝文丨音樂丨歌劇 前衛時尚的文化中心



▲▼高雄藝術殿堂、網美打卡必去 : 衛武營國家藝術文化中心 / WalkerLand窩客島整理提供





高雄捷運橘線第五站 : 衛武迷迷村 #衛武營站

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 衛武迷迷村 說：

這5年來在「衛武迷迷村」裡，包含台灣共有20多國、近50位藝術創作者，完成超過一百面的大型建築牆面彩繪，以及各項裝置藝術。讓人有如，置身於匯聚世界街頭的巨大彩繪美術館！



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#衛武迷迷村

地址：高雄市苓雅區尚勇路6號

完整介紹於窩客島分享：﹝高雄市苓雅遊記﹞衛武迷迷村 高雄必訪免費景點！聞名遐邇、有如置身匯聚世界街頭的巨大彩繪美術館 ／全台最大彩繪藝術社區／苓雅國際街頭藝術節／高捷衛武營站周邊必訪



▲▼全台最大藝術社區 : 衛武迷迷村 / WalkerLand窩客島整理提供





高雄捷運橘線第六站 : 鳳儀書院 #鳳山站

部落客 米陸愛享樂 造訪 鳳儀書院 說：

鳳儀書院裏記錄著清代的歷史軌跡，來到這裏可以認識歷史又可以拍照…很有趣，有機會來到鳳山別忘了到鳳儀書院走走哦



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#鳳儀書院

地址：高雄市鳳山區鳳崗里鳳明街62號

電話：07-740-5362

完整介紹於窩客島分享：高雄鳳山-鳳儀書院➤趣味塑像➤好拍好有趣



▲▼高雄必去古蹟聖地、親子必去好玩又好拍 : 鳳儀書院 / WalkerLand窩客島整理提供





高雄捷運橘線第七站 : 大東濕地公園 #大東站

部落客 微笑的眼 造訪 大東濕地公園 說：

擁有超夢幻鏡面美景的大東濕地公園，是城市中的綠洲，來走上一趟就能靜靜地享受片刻的寧靜跟美好，讓你暫時忘記城市的喧囂跟紛擾，假日快跟朋友或家人們來個輕鬆半日遊剛剛好!^^



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#大東濕地公園

地址：高雄市鳳山區博愛路539巷41-1號

電話：07-742-2111

完整介紹於窩客島分享：【高雄版忘憂森林】大東濕地公園~擁有如夢似幻的鏡面美景~搭乘捷運即可輕鬆抵達~



▲▼高雄必訪台版忘憂森林 : 大東濕地公園 / WalkerLand窩客島整理提供





高雄捷運橘線第八站 : 大東文化藝術中心 #大東站

部落客 婷兒旅行地圖 造訪 大東文化藝術中心 說：

好喜歡大東這邊的氣氛，熱鬧又帶有點靜謐的感覺，可能因為這裡常舉辦藝文活動，整個就充滿藝術氣息，這裡除了很適合親子一日遊，也適合情侶約會



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#大東文化藝術中心

地址：高雄市鳳山區光遠路161號

電話：07-743-0011

完整介紹於窩客島分享：｜高雄景點｜大東文化藝術中心，玻璃帷幕造型建築超好拍，還有全台首座藝術圖書館 - 阿婷的旅行札記。



▲▼高雄必拍全台首座藝術圖書館 : 大東文化藝術中心 / WalkerLand窩客島整理提供

