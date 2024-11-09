想要親身體驗江戶時代的繽紛世界嗎？2024年12月21日至2025年3月31日，在東京天王洲寺田倉庫將舉辦《浮世繪動起來 TOKYO》沉浸式數位藝術展，讓你一秒穿越走進葛飾北齋、歌川廣重等浮世繪大師筆下的奇幻世界！

東京全新沉浸式數位藝術展《浮世繪動起來》

這次展覽運用最尖端的3D動畫技術與投影映射，將超過300幅浮世繪名作重新詮釋，讓靜態的畫作在360度環繞的展場空間中活靈活現。展區分為九大主題，每個空間都帶來截然不同的視覺饗宴，讓觀眾彷彿置身於浮世繪世界中。





必看重點展區「藍」以大海與巨浪為主題，生動呈現浮世繪大師們畢生追求的「水之表現」。在一片夢幻的湛藍空間中，來訪的旅人能親身感受畫師們筆下變幻萬千的水流之美。





此外，展場還重現了浮世繪師們周遊列島所繪製的「名所繪」，以及以絢麗色彩與細膩筆觸著稱的美人畫世界，還有描繪四季花鳥蟲魚的精美作品。神秘畫師東洲齋寫樂筆下傳神的「大首繪」，還有充滿力與美的武者繪、相撲題材作品，都將在展場中重現。







展覽還設有互動體驗區，讓旅人可以親手觸摸、遊玩，體驗江戶時代的流行文化，為古典浮世繪藝術注入新穎有趣的現代元素。





想要一窺江戶時代最精采的視覺藝術，又想體驗最先進的數位科技魅力嗎？那就千萬別錯過這場精彩絕倫的《浮世繪動起來》展覽！快點揪三五好友，一同穿越時空，徜徉在充滿想像力的浮世繪天地！



動き出す浮世絵展 TOKYO

活動日期：2024年12月21日～2025年3月31日

活動時間：10：00～20：00（最終入場19：30）

地址：東京都品川区東品川2-6-4（寺田倉庫 G1ビル）

門票：

・大人預售票 2,500日幣 (當天2,700日幣)

・兒童(4歲以上國中以下)預售票 1,000日幣 (當天1,200日幣)

・學生(高中~大專) 預售票 1,700日幣 (當天1,900日幣)

・敬老(65歲以上) 預售票 2,300日幣(當天2,500日幣)