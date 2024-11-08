雙十一優惠先搶買一送一機票！旅天下為了迎戰雙11購物狂潮，將在11/11當天推出超高CP值優惠，包括「機票買一送一」、「自由行11,111元起」、「團體旅遊一口價」等限時下殺，在歲末年終之際飛出國度假，慰勞辛苦一年的自己。同時，只要購買雙十一限定商品，即贈JetFi eSIM 1GB體驗序號，更有機會抽中iPhone、現金禮券等好禮，快趁這波雙十一優惠飛出國玩。





旅天下雙十一優惠中最受矚目的絕對是機票買一送一，首推「韓國首爾五日機票」買一送一，最低僅8,888元起，包含搭配20公斤行李托運，揪人一起無痛玩韓國。同樣有買一送一優惠的還有「日本東北花卷、東京及沖繩五日機票」最低9,998元起。而日本名古屋五日自由行更只要11,111元起，包括飛驒高山一晚住宿，是冬季賞雪的最佳選擇，想趁年末一遊日韓的旅客千萬別錯過這波限時優惠。





東南亞也有超值方案，旅天下推出「越南富國島五日機票」買一送一，最低價11,111元起。此外，「越南富國島自由行五日」同樣為11,111元起，為旅客提供免簽證、無購物站的輕鬆行程。若想要更省心的團體行程選擇，「越南富國島香島水上樂園五日」全程入住四星酒店、直飛免簽證，僅24,999元起，四人同行再享一人免費，是東南亞渡假的絕佳選擇。





除了自由行及機票優惠，旅天下還精心規劃多條團體旅遊路線，包含「北海道函館洞爺湖溫泉五日」、「京阪神三都金閣寺五日」、「東京迪士尼戲雪螃蟹美食五日」及「沖繩海豚秀四日」等，最低21,111元起，讓旅客享受溫泉及美景之旅。國內旅遊方面，旅天下也有「宜蘭蜊埤湖落羽松一日遊」、「太平山兩日遊」，價格分別為1,110元及4,600元起，更享買一送一優惠。



推薦閱讀：星宇航空飛機餐就是強！東京百年壽喜燒「金半」秋季新菜松茸、秋蟹搭星宇就能吃到。









旅天下 雙十一優惠

活動時間：2024/11/11

活動地點：旅天下官網、全台門市

活動優惠精選：

韓國首爾5日計畫機票 買一送一 8,888元起

日本東北花卷、東京、沖繩5日計畫機票 買一送一 9,998元起

日本名古屋自由行5日+飛驒高山住宿一晚 含稅11,111元起

越南富國島5日計畫機票 買一送一

越南富國島自由行5日 11,111元起。

宜蘭蜊埤湖落羽松1日 買一送一 1,110元

宜蘭太平山2日買一送一 4,600元起

日本花卷猊鼻溪溫泉5日 31888元起，四人同行一人免費