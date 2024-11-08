飛機餐天花板「星宇航空」又出招了！星宇航空的星饗宴計畫在旅客間擁有高度評價，這次和擁有百年歷史的東京壽喜燒名店「人形町今半」攜手，運用當季的食材打造豐富多元的壽喜燒套餐，推出秋季全新限定餐點，讓旅客在高空中享受松茸、秋蟹等秋季珍味，並融入柿子、銀杏等元素，帶來日本傳統的秋季風味。只要搭乘於東京出發的頭等艙及商務艙就能品嚐到。







星宇航空Ｘ人形町今半的秋季套餐中，頭等艙的旅客將品嚐到百合松茸蒸，搭配才卷海老增添層次。隨後，以秋蟹柚子菊葉煮作為頭等艙及商務艙的開場，蟹肉的鮮味與柚子的清新交融出秋季氣息。搭配柿子蒟蒻沙拉及鮎魚有馬煮，色香味俱全。此外，頭等艙的主菜煮物選用炙烤鯛魚與蓮藕麻糬餅味噌煮，壽喜燒則由人形町今半的黑毛和牛沙朗壽喜燒點綴，商務艙則以和牛肩胛肉壽喜燒呈現，讓人一口品味日本秋季的精髓。







主食方面，星宇航空特別準備燒栗炊飯配上油揚豆皮珍珠菇赤味噌湯，讓秋日暖意透過每一口滋味傳達給旅客。同時，精選漬物則提供爽口的味覺對比。甜點上，頭等艙搭配了細膩的南瓜布丁，商務艙則是風乾秋柿配小倉紅豆與奶油乳酪。從前菜到甜點，層層堆疊的秋季風味讓旅客感受到日本料理的匠心。



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星宇航空Ｘ人形町今半 秋季套餐

活動時間：即日起至12月31日止

限定航線：東京-台北頭等艙及商務艙

預定辦法：搭乘東京出發航班的頭等艙及商務艙旅客可透過星宇航空官網的行程管理頁面「預選餐點」-「星饗宴」。