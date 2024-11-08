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東京金魚藝術展台北就有！超夢幻「東京金魚藝術展」首次登台，票價、地點一次看。

金魚藝術展 台北景點 展覽 信義區景點 more
2024-11-08 08:05:00 文字：編輯 鄭雅之 圖片：Art Aquarium
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編輯 鄭雅之

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不用飛東京也能看「金魚藝術展」要來台北了！位於東京銀座百貨內的「金魚藝術展」，將日本賞金魚文化結合現代藝術，透過光、影、香氣和傳統藝術的巧妙融合，打造出超夢幻的賞金魚藝術展覽，開展至今已成為日本人和外國旅客必訪人氣景點。如今首度跨海來台，將在聖誕平安夜當天於信義區展出，目前已經開賣早鳥預購票，勢必將掀起一波打卡熱潮。
台北金魚藝術展 Art Aquarium in Taipei / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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▲圖為東京Art Aquarium展場，僅供示意參考(以下同)。

東京銀座人氣「金魚藝術展」，將江戶時代開始盛行的賞金魚文化以不同形式呈現，從古典的日式設計到現代化的藝術呈現，打造夢幻的視覺盛宴。目前台灣展尚未公布將會展出什麼金魚展演空間，但根據東京展的特色來看，應該會將日式花紋、日式庭園等日本傳統美學，和特製大型魚缸進行結合，再搭配光影和音樂變化，使人來到一處神秘夢幻的國度般。
台北金魚藝術展 Art Aquarium in Taipei / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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這場獨一無二的「金魚藝術展」將於2024/12/24～2025/5/31登場，金魚成為了優雅、華麗的藝術象徵，為台北帶來獨一無二的視覺饗宴，讓人徹底沉浸在日本傳統美學中。活動期間於台北ATT 4 FUN 7樓展出。

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台北金魚藝術展 Art Aquarium in Taipei / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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金魚藝術展 Art Aquarium in Taipei

日期：2024/12/24～2025/5/31
地點：台北市松壽路12號7樓，ATT 4 FUN
票價：ㄧ般票 350元、學生票 320元、孩童（4歲含以下）200元、博愛票 200元

 

 

 

 

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