吉卜力粉絲準備衝！「Animage」雜誌與吉卜力工作室攜手推出全球首次展出的大型展覽「Animage雜誌和吉卜力展」，海外第一站即將在2025年1月於台北華山登場，帶著台灣粉絲們走入經典動畫世界。展覽特別重現了「龍貓、風之谷、天空之城」等經典場景，還能看到吉卜力的誕生歷程與創作秘辛，主辦單位也搶先預告，預售票即將在11月中旬開賣，粉絲一定要準時衝。
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▲圖片為過往展場示意圖，來源：「Animage雜誌和吉卜力展」官網，下同。
本次「Animage雜誌和吉卜力展」以德間書店出版的雜誌「Animage」為媒介，帶領觀眾回顧「動畫」的歷史，其中，展覽分為多個展區，讓粉絲透過實體布景、手稿、以及動畫製作歷程的展示，回到日本動畫的黃金時代，親身體驗動畫中的奇幻場景。
展覽的重點之一是探索吉卜力工作室的創作秘密，尤其是「Animage」雜誌與吉卜力的深厚連結。1978年創刊的「Animage」，是日本首本商業動漫雜誌，藉此連結創作者與粉絲，並促成高畑勲與宮崎駿的合作。這次展覽將重溫當年「風之谷」動畫的誕生，以及吉卜力工作室的成立歷程，絕對是吉卜力鐵粉必看、必逛的年度大展。
除了吉卜力工作室的成立秘辛，展覽還原了多個經典動畫場景，如「龍貓巴士」、「娜烏西卡的腐海裝束」及「巨神兵」等比再現，讓粉絲如置身動畫世界一般。粉絲們可在這些場景拍照，留下如同親歷經典動畫的回憶。尤其這次是吉卜力工作室專業職人首度來台，為粉絲打造全球獨家的場景體驗，讓粉絲與龍貓、小魔女琪琪一起成為雜誌封面主角，打卡美照一定要拍。
展場也設有特展限定商品專區，專為吉卜力粉絲準備的周邊產品不容錯過！此次展覽推出「龍貓」、「風之谷」、「天空之城」、「魔女宅急便」等多款周邊商品，包括限量王蟲絨毛玩偶，通通都是只在本次展場限定販售的周邊小物，吸引粉絲收藏。「Animage雜誌和吉卜力展」預售票將在11月中旬正式開賣，粉絲不能錯過。
Animage雜誌和吉卜力展 展覽資訊
展出期間：2025年1月8日至4月6日
展出地點：華山1914文創園區 東2C、D棟
展覽官網：https://walkr.tw/fWWCqPOh