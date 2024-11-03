誰說賞楓一定要出國！每年楓葉季都有許多人飛日本、韓國賞楓拍美照，在台灣也有超多賞楓景點，不怕拍不到。台灣的楓葉季大約在每年11月至12月底，會因為地區、海拔而有些微不同。現在正是出發賞楓的時節，窩客島幫你整理台灣9大賞楓景點推薦，約衝一波拍秋天美照。







最夯經典賞楓景點

說到賞楓，最經典必拍的賞楓勝地就是「奧萬大國家森林遊樂區」，是全台最大的天然楓葉林，堪稱醫生一定要去拍一次。南投「杉林溪森林生態渡假園區」、台中的「武陵農場、福壽山農場」也是中部熱門賞楓景點，最佳賞楓時間是11-12月，推薦兩天一夜行程，才能拍好拍滿。





▲圖片來源：上圖「撒野樂活小村婦」、下圖「Nini and Blue玩樂食記」於窩客島分享之文章。



台北人私藏賞楓景點

北部賞楓景點，台北人不用跑遠也能拍美照。台北市陽明山就有「台北奧萬大」賞楓庭園餐廳，拍美照、吃飯約會一次滿足。新北則有人氣景點「汐止拱北殿」每年秋天都是賞楓勝地、還有雙拱橋美照一定要拍。如果錯過賞楓時間也沒關係，宜蘭「太平山國家森林遊樂區」的紫葉槭，每年4-10月都呈現紫紅色景觀，不在楓葉季也能賞楓。





▲圖片來源：上圖「Vanessa」、下圖「雲大少爺」於窩客島分享之文章。

美翻賞楓步道推薦

如果想要體驗更豐富的秋季楓葉美景，苗栗小百岳賞楓秘境「馬那邦山步道」是許多登山控推薦的入門賞楓步道，雲海、楓葉景觀一次收下。新北「雲森瀑布」在秋冬季節能欣賞到層層楓葉，加上超仙氣的瀑布秘境，走步道40分鐘就能抵達，先揪閨蜜、揪男友一起拍楓葉。





▲圖片來源：上圖「貪吃猴」、下圖「小風o」於窩客島分享之文章。



台灣9大賞楓景點推薦

武陵農場

地址：台中市和平區武陵路3-1號

賞楓時間推薦：11月下旬至12月初



福壽山農場

地址：台中市和平區福壽路29號

賞楓時間推薦：11月上旬至12月中旬



奧萬大國家森林遊樂區（2024/11/9重新開園）

地址：台灣南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

賞楓時間推薦：11月下旬-隔年1月



杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

賞楓時間推薦：約10-12月



汐止拱北殿

地址：新北市汐止區汐萬路三段88號

賞楓時間推薦：約在11月下旬後至12月下旬



陽明山台北奧萬大

地址：台北市士林區平菁街10巷19號

賞楓時間推薦：約在三月～四月



太平山國家森林遊樂區

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

賞楓時間推薦：約在5~9 月



馬那邦山步道

登山口：珠湖登山口、上湖登山口、天然湖登山口

賞楓時間推薦：約每年12月



三峽雲森瀑布

地址：新北市三峽區中坑產業道路237號

賞楓時間推薦：十二月底至一月初