日式生甜甜圈I'm donut?台北店攜手人氣女團aespa推出LEMONADE聯名，快閃兩週引爆話題。資深編輯李維唐表示，這種將音樂世界觀實體化為限定極量美食的跨界合作，精準擊中35歲以上重視生活儀式感與潮流品味的質感消費客群。

一邊聽著韓流女團aespa最新正規專輯《LEMONADE》的洗腦旋律，一邊咬下日本超人氣生甜甜圈I'm donut?的柔軟口感，這種頂級的感官享受真的太幸福了。這次aespa回歸特別與I'm donut?跨界合作，把音樂裡那種酸甜交織、帶點微苦的獨特世界觀，通通濃縮進精心研發的甜點裡。這場聯名從2026年6月8日開始到6月21日，僅僅在台北限定快閃兩週，時間超短且極度限量，絕對是今年夏天最讓人期待的質感生活體驗。

▲韓國女團aespa攜手日式生甜甜圈專賣店推出期間限定聯名，並特別以檸檬色調與標誌性問號打造極具質感的視覺設計。圖／I'm donut?提供；窩客島編輯李維唐整理



錯過就買不到的驚喜，把aespa音樂世界觀吃進嘴裡

這次合作不只是單純的印上Logo，而是把《LEMONADE》的音樂靈魂徹底實體化。設計團隊把專輯的核心概念，轉化成看得見、嚐得道的日常美學，讓大家透過視覺與味覺，直接感受到aespa想傳遞給粉絲們的獨特情緒。無論你本來就是MY，還是單純熱愛美學的時髦都市人，走進這次的限定聯名世界，都能感受到滿滿的精緻感與生活品味。

▲裹上清爽檸檬糖霜的經典口味，與結合馬斯卡彭起司奶霜、帶有冷冽氛圍的提拉米蘇風味，完美展現盛夏感性。圖／I'm donut?提供；窩客島編輯李維唐整理圖／I'm donut?提供；窩客島編輯李維唐整理

只有兩週能吃到，4款極限風味生甜甜圈層次感太強

這次主廚特別量身打造4款限定口味，每一口都是驚喜。一開始可以先品嚐最經典的「I'm Lemon?」，清爽的檸檬糖霜瞬間喚醒味蕾。「Sour Market Tiramisu」則巧妙結合馬斯卡彭起司奶霜與檸檬皮香氣，口感帶有一種高冷感。「Acid Lemonade Cloud」直接翻玩Logo形狀，用鮮明酸度對比輕盈奶霜。最後的「Bitter Sweet Lemon」用酥脆奶酥碎搭配檸檬奶霜，甜味中帶點微苦尾韻，完全是成熟大人會愛的深度滋味。

▲翻玩Logo半圓造型的雲朵奶霜甜甜圈，以及搭配酥脆奶酥呈現成熟微苦尾韻的檸檬生甜甜圈，口感層次分明。圖／I'm donut?提供；窩客島編輯李維唐整理



全台超級限量，手速慢就絕版的街頭感潮流周邊

除了讓人流口水的甜點，這次同步登場的限量周邊更是非搶不可。整體設計採用明亮的檸檬黃色調，搭配經典的問號符號，時髦得像時尚單品。只要買聯名組合就能隨機獲得一張「I'm aespa?」限定貼紙，數量有限送完為止。最誇張的是，全台極限量的黑色棒球帽只有30個，環保提袋也只有80個，這數量真的少到一眨眼就會絕版，戴出門絕對成為街頭焦點。

每日只有100組，最強秒殺級排隊攻略看這裡

想要順利入手這份夏日限定的極致美味，一定要看好時間。「aespa聯名限定4入組合」售價NT$480，裡面把4種口味一次打包，還附上超美的限定專屬外盒，不開放單顆買。因為每天都是新鮮現做，所以I'm donut? Taipei每天只提供非常稀少的100組。上午9:45準時發放號碼牌，10:00正式開賣，每個人限領一張牌、限購一組，連超限量的棒球帽和環保提袋也要有號碼牌才能加購，真的必須定好鬧鐘去排隊。

▲全台限量的潮流黑色棒球帽與時髦環保提袋，融入經典檸檬黃色調點綴，成為今年夏日街頭最具個性的時尚配件。圖／I'm donut?提供；窩客島編輯李維唐整理





I'm donut? x aespa《LEMONADE》期間限定聯名活動

活動時間：2026/06/08至2026/06/21

活動內容：

每日限量100組販售「aespa聯名限定4入組合」，售價NT$480，內含4款限定口味各1顆，採用專屬限定盒包裝，不開放單顆購買

購買聯名組合即隨機贈送aespa聯名限定貼紙1張，數量有限送完為止

憑號碼牌並購買聯名組合，可加購全台限量30個的聯名款棒球帽與全台限量80個的聯名款環保提袋，每人各限購1個

每日上午9:45發放號碼牌，10:00正式開賣，每人限領1張號碼牌且限購1組組合

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品嚐完視覺與味覺雙重饗宴的限定美味，不妨接著看看編輯為您嚴選的夏日美學生活提案。

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