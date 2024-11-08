韓國女團掀起的美妝風潮席捲全亞洲！繼BLACK PINK、TWICE等超人氣女團帶動韓系時尚後，現在連韓國最夯的生活小物品牌「wiggle wiggle」也要在日本全面進攻了！首波便宜實用的限定商品將在日本便利商店全家獨家開賣，讓我們一起來看看這次有哪些令人心動的好物！

wiggle wiggle

這次「wiggle wiggle」推出5款實用的限定商品。







wiggle wiggle：面膜

首先登場的是售價385日圓（含稅）的保濕面膜，採用清新可愛的包裝設計，內含優質保濕精華。這款面膜特別適合忙碌的上班族，即使是臨時需要護膚保養，到全家便利商店就能輕鬆買到！







wiggle wiggle：護唇膏

第二款是660日圓（含稅）的護唇膏，精心打造2種獨特設計，包裝上的繽紛圖案讓人愛不釋手。採用管狀設計，方便隨身攜帶，質地溫和不黏膩，讓你隨時都能擁有水潤豐盈的雙唇。







wiggle wiggle：護手霜

第三款是770日圓（含稅）的護手霜，同樣推出2種夢幻設計款。質地絲滑好推勻，能迅速滲透肌膚，展現出「wiggle wiggle」品牌一貫的水準。









wiggle wiggle：行動電源

緊接著是實用度滿分的行動電源，售價3,980日圓（含稅）。5000mAh的大容量設計，大約能替一般手機充飽1.5次電，完全能應付日常使用需求。最吸睛的是兩款限定的設計！



wiggle wiggle：手機支架

壓軸登場的是2,400日圓（含稅）的手機支架，採用圓潤可愛的設計風格，不只實用還超吸睛。黏貼在手機背面後即可當作支架使用，還能跟行動電源組成超可愛的組合。所有商品已在關東地區約1,400間全家便利商店陸續上架。想要入手這些商品的朋友可要把握機會，因為這次可是便利商店首度引進的「wiggle wiggle」商品，相信已經形成搶購風潮！

