台北晶華酒店攜手重慶麗晶酒店旗下知名中餐廳「麗晶軒」，於11月7日至30日推出「來自重慶的麻辣饗宴，帶來豐富的川味風采」由擅長渝派川菜的名廚鄧建超來台客座。活動期間，老饕們可於台北晶華國際聯誼會及北投晶泉丰旅泉源閣品嚐到原汁原味的「山城扛鼎．江湖美饌」，體驗重慶川菜的豪放風味和辛香麻辣特色。





台北晶華表示「渝派川菜」被視為川菜的特色門派之一，源於重慶江湖地帶的碼頭和民間廚房，風味上講求辛辣大氣、不拘一格，擅用辣椒、花椒、藤椒等多種辛香料，注重香味厚重而辣度十足。此次客座的主廚鄧建超便是渝派川菜的代表性廚師，擁有超過21年川菜經驗，曾獲得中國金牌大獎及世界烹飪大賽金獎等榮譽，並以重慶名廚協會會員的身份推廣川菜技藝。他的廚藝強調川菜獨有的麻、辣、香、鮮，並以獨特的「江湖菜」風格為饕客呈現熱情四溢的重慶美味。



客座菜單中的經典江湖菜包括「山城辣子雞」和「沸騰時令現撈魚」兩道菜式，展現出渝派川菜的精髓。「山城辣子雞」選用台灣的玉米雞為主食材，經香料醃製並油炸至酥脆，再以辣椒、花椒及香料入鍋爆香，佐以酒鬼花生和藤椒油，創造出麻辣爽口、辛香濃烈的風味；而「沸騰時令現撈魚」則以新鮮魚片為基底，搭配大量花椒、燈籠辣椒和熱油淋上，使魚肉瞬間浸透麻辣辛香，並灑上白芝麻與細蔥，形成香、辣、嫩的絕妙口感。這些菜餚的味道深具重慶江湖豪氣，是對麻辣川菜的完美詮釋。







另一道「泡椒酸湯肥牛」以酸湯為靈魂，酸湯底是由自製酸菜和醃蘿蔔等經長時間發酵而成，再加入雞湯作為湯底，搭配野山椒及黃燈籠辣椒，使湯頭酸中帶辣，與嫩滑的美國牛小排、手工麵筋相得益彰，酸辣醇厚且層次分明。此外，活動中也包含各式涼菜及川味小食，為饕客帶來豐富的味覺選擇。「燒椒海螺片」是鄧主廚的推薦涼菜，以青紅辣椒經慢火煸製而成的「燒椒醬」搭配海螺片及安徽貢菜，辣香焦麻，令海螺片脆爽生香。另有傳統的「夫妻肺片」，以牛內臟和牛舌等滷製，再佐上紅油，香味濃郁而辣度十足。





主廚也特別推薦經典麵食「重慶小麵」和「竹籠醬肉包」。重慶小麵作為重慶人日常不可或缺的主食，以手工鹼麵搭配新一代辣椒、金陽花椒、大紅袍等多種香料調製的油潑辣子，辣中帶香，入口後層層堆疊的辛香滋味衝擊味蕾，是重慶人無法割捨的美食。而「竹籠醬肉包」則以手工麵皮和細剁豬肉餡製成，麵皮彈牙、肉香濃郁，成為餐廳內的熱門佳餚。此次活動以豪邁的江湖菜風格和傳統的渝派川菜特色，讓台灣食客透過每一道佳餚品味到重慶的道地風情。





同時，鄧主廚特別提到，渝派川菜發源於重慶的碼頭風味，屬於辛辣爽快的「江湖菜」路線，菜式講究食材豐富、層次豐盈，是川菜的一個重要分支。他希望透過此次客座，將重慶的獨特風味傳遞給台灣老饕們，讓他們感受到地道川菜的麻辣刺激及濃厚香氣。



台北晶華酒店

地址：台北市中山北路2段39巷3號

訂位請洽：02-2523-8000轉 晶華國際聯誼會



泉源閣

地址：台北市北投區泉源路19號 北投晶泉丰旅3樓

電話：02-6610-0100 泉源閣餐廳