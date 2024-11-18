「名勝世界郵輪壹號」自11月1日前進中東，以杜拜並途經 DP World 的米納拉希德港 (Mina Port Rashid)為母港，提供每週三趟航次選擇，每個航線亦帶來難忘的岸上觀光，若是報名週三出發的2晚卡達多哈航次，窩客島特別推薦參加飆沙體驗，來場沙漠版的《玩命關頭》旅程。



▲▼卡達飆沙體驗/ WalkerLand窩客島整理提供



專業的司機會載著大家一同在浩瀚沙漠中奔馳，時而向上攀爬、時而往下俯衝，十分刺激。同時，司機會搭配飆沙情境播放合適又洋溢中東風情的音樂，且窗外不時也會有越野車、四驅車等呼嘯而過，令人猶如置身電影《玩命關頭》拍攝場景。



▲▼卡達沙漠/ WalkerLand窩客島整理提供





基於安全考量，飆沙過程嚴禁打開車窗拍攝，不過旅程有安排讓大家下車拍照的環節，例如其中一站便是在能遙望阿拉伯聯合大公園之處，讓大家盡情拍攝沙漠寫真；此外，想在多哈沙漠騎駱駝的人，亦可額外付費體驗，一次約7至8塊美金。



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▲卡達多哈沙漠/ WalkerLand窩客島整理提供



▲卡達多哈沙漠騎駱駝體驗/ WalkerLand窩客島整理提供

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe

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▲多哈沙漠騎駱駝體驗/ WalkerLand窩客島整理提供



▲專業的飆沙司機/ WalkerLand窩客島整理提供



▲卡達多哈沙漠/ WalkerLand窩客島整理提供



▲卡達多哈沙漠是許多人飆車的夢想之地/ WalkerLand窩客島整理提供



▲卡達多哈沙漠越野車維修站/ WalkerLand窩客島整理提供



▲卡達多哈沙漠住宿區/ WalkerLand窩客島整理提供

▲卡達港口景緻/ WalkerLand窩客島整理提供



▲卡達港口夜景/ WalkerLand窩客島整理提供



▲卡達海關/ WalkerLand窩客島整理提供