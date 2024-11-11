隨著2024年逐漸進入尾聲，高雄的購物旺季與各式派對活動也陸續展開，為市民帶來豐富多彩的年底盛事。高雄中央公園的英迪格酒店積極迎接雙11購物節，推出多項吸引人的優惠活動。其中，最受矚目的是高空酒吧Pier No.1即將舉辦的「Wild White 炫光霓虹」跨年派對，門票現正限時五折起，於11月11日11:00準時開賣，為參加者帶來前所未有的跨年體驗。







除了精彩的跨年派對，英迪格酒店同時推出了INtopia寵物友善住房專案，專為寵物愛好者設計。自八月起，這一專案便獲得廣大好評，並吸引眾多萌寵爸媽前來參與。此次雙11期間，酒店祭出了買八送一的寵物房套票組合，每晚僅需5,955元，並享有平日免費升等及周末入住不加價的特別禮遇。整套票價值高達70,686元，現以約七六折的優惠價53,592元限時限量線上販售，售完為止。







Pier No.1作為高雄唯一的全露天酒吧，更將在12月31日舉辦一場結合自由揮灑的螢光霓虹彩繪主題與多個打卡點的跨年派對。入場即享精選酒水暢飲，並由MC現場帶動氣氛，搭配四小時不斷電的DJ SHOW，讓參加者盡情享受電音的魅力，嗨翻全場迎接2025年的到來。此次派對提供多種票券選擇，超早鳥單人票僅需1,888元，雙人套票更以2,999元的優惠價出售，原價4,000元。此外，VIP包廂則以24,000元起，額外贈送氣泡酒、香檳及星級主廚特製餐點，確保每位賓客都能享有尊貴的跨年體驗。









高雄英迪格「Pier No.1 Wild White 炫光霓虹」跨年派對

活動時間：2024年12月31日

地點：高雄唯一全露天酒吧Pier No.1

活動內容：螢光霓虹彩繪主題打卡點、MC熱場帶領四小時DJ連續演出

優惠票價：

單人票：雙11限時優惠價1,888元（原價更高）

雙人票：2,999元，原價4,000元

VIP包廂：24,000元起，附贈氣泡酒、香檳及星級主廚特製餐點

優惠開賣時間：11月11日11:00限時開賣，數量有限

官網優惠：https://bit.ly/hotelindigokaohsiung-MFA-ITF2024線上旅展



高雄英迪格INtopia寵物友善住房專案

推出時間：2024年8月起推出

優惠方案：雙11特別推出「買八送一」寵物友善住房套票

每晚價格：5,955元

特別禮遇：平日免費升等、周末入住不加價

套票總價值：70,686元

雙11優惠價：53,592元（約七六折），含稅及服務費

限時販售時間：即日起至11月18日限量開賣