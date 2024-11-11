為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 「圓環阿勝愛玉冰」60年老店手洗愛玉！逛迪化街、寧夏夜市別錯過，銅板價超大杯。

「圓環阿勝愛玉冰」60年老店手洗愛玉！逛迪化街、寧夏夜市別錯過，銅板價超大杯。

圓環阿勝愛玉冰 寧夏夜市 迪化街 愛玉冰 more
2024-11-11 17:21:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

逛寧夏夜市、迪化街不能錯過！順道來一杯「圓環阿勝愛玉冰」，整杯愛玉份量十分足夠，還是真的手洗愛玉，清涼又解渴。重點是跟手搖杯比起來，這邊不但銅板價，還超大一杯。而這家還是在地老店，從1964年至今，經營超過一甲子的時間，如果想來點古早味的氛圍，來這邊可不會失望。
寧夏夜市、迪化街必吃「圓環阿勝愛玉冰」手洗愛玉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

「圓環阿勝愛玉冰」地點位在台北圓環附近的巷弄內，靠近寧夏夜市、迪化街兩大觀光區，步行不用10分鐘即可抵達。不過離台北車站、中山站等捷運站有些距離，建議大家可以搭公車前往。「圓環阿勝愛玉冰」攤販保存著年代感的氛圍，來這邊可以選擇外帶，或是坐在攤位前面享用。

推薦閱讀：35元珍奶必喝！挫冰5種料只要55元，基隆隱藏版手搖「廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪」藏身在二樓，在地人都喝這間。
寧夏夜市、迪化街必吃「圓環阿勝愛玉冰」手洗愛玉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

來這邊必點一碗愛玉冰！帶有古早味的清甜，還有香蕉油的香氣，又吃得到手洗愛玉的軟嫩，整體不會過於甜膩，十分順口好喝。而這邊外帶大杯只要65元，就是滿滿這一杯，裡面沒有碎冰或冰塊，份量相當實在。此外，網友也相當推薦柳橙冰、檸檬多多等各種不同古早味甜品。
寧夏夜市、迪化街必吃「圓環阿勝愛玉冰」手洗愛玉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

總結來說，「圓環阿勝愛玉冰」不僅是台北美食老店的代表，更是許多在地人與遊客夏日消暑的好選擇。來到在這裡，一定要前來品嚐到純手工愛玉的清涼口感，並感受一甲子以來的經典風味。不論是熱愛古早味的朋友，或是想體驗台灣傳統文化的人，都能在這杯愛玉冰中找到屬於台北的獨特記憶。
寧夏夜市、迪化街必吃「圓環阿勝愛玉冰」手洗愛玉/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
 

寧夏夜市、迪化街必吃 圓環阿勝愛玉冰

地址：台北市大同區南京西路262巷
營業時間：10:30–22:30

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#寧夏夜市
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

Google 評論4.8高分，無菜單鐵板燒 近在林口，人氣套餐$1,600堅持不漲價，新鮮活龍蝦、日本A4.A5和牛、干貝通通吃的到，明水然•樂 林口昕境店
相關商家

圓環阿勝愛玉冰品

phone
place台北市中山區南京西路262巷口
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.17
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
延伸閱讀
小琉球必吃「海龜冰棒」宜蘭也有！宜蘭冬山必吃「創12 海龜冰棒」12種口味任你選。
 記者 蕭芷琳
古早味飲料喝不膩！萬波「古早酸梅冰」加珍珠、愛玉、杏仁大升級，超台酸V滋味搶攻最消暑手搖。
 編輯 鄭雅之
是kiri乳酪泡芙！beard papa’s「檸香乳酪泡芙泡芙」最新口味曝光，爆濃「kiri乳酪卡士達」泡芙控、乳酪控都嗨了。
 編輯 鄭雅之
清原進軍全聯！一個只要16元「清原檸檬愛玉凍」全聯搶先開賣，超Q彈「檸檬愛玉凍」衝全聯就能吃到。
 編輯 鄭雅之
CNN評選台南必吃銷魂粽！圓環頂菜粽肉粽用台東月桃葉，讓粽子有淡淡清香，一粽一湯台南人早餐這樣吃。
 Walker新發現
keyboard_arrow_up