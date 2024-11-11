逛寧夏夜市、迪化街不能錯過！順道來一杯「圓環阿勝愛玉冰」，整杯愛玉份量十分足夠，還是真的手洗愛玉，清涼又解渴。重點是跟手搖杯比起來，這邊不但銅板價，還超大一杯。而這家還是在地老店，從1964年至今，經營超過一甲子的時間，如果想來點古早味的氛圍，來這邊可不會失望。
「圓環阿勝愛玉冰」地點位在台北圓環附近的巷弄內，靠近寧夏夜市、迪化街兩大觀光區，步行不用10分鐘即可抵達。不過離台北車站、中山站等捷運站有些距離，建議大家可以搭公車前往。「圓環阿勝愛玉冰」攤販保存著年代感的氛圍，來這邊可以選擇外帶，或是坐在攤位前面享用。
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來這邊必點一碗愛玉冰！帶有古早味的清甜，還有香蕉油的香氣，又吃得到手洗愛玉的軟嫩，整體不會過於甜膩，十分順口好喝。而這邊外帶大杯只要65元，就是滿滿這一杯，裡面沒有碎冰或冰塊，份量相當實在。此外，網友也相當推薦柳橙冰、檸檬多多等各種不同古早味甜品。
總結來說，「圓環阿勝愛玉冰」不僅是台北美食老店的代表，更是許多在地人與遊客夏日消暑的好選擇。來到在這裡，一定要前來品嚐到純手工愛玉的清涼口感，並感受一甲子以來的經典風味。不論是熱愛古早味的朋友，或是想體驗台灣傳統文化的人，都能在這杯愛玉冰中找到屬於台北的獨特記憶。
寧夏夜市、迪化街必吃 圓環阿勝愛玉冰
地址：台北市大同區南京西路262巷
營業時間：10:30–22:30