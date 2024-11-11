淘寶於今年雙11購物節推出重磅服務，與OKmart攜手合作，將跨境包裹超商取貨限重提升至20公斤，讓台灣消費者跨境購物更便利。該服務即日起在全台範圍內啟動，第一波示範門市主要分布於雙北地區的近200間門市，並計劃於雙11前進一步擴展至全台各地。這項免運跨境包裹服務，除限重翻倍外，材積上限也提升至三邊合計150公分，方便台灣消費者採購更多大型商品，享受淘寶上的各類好物。配合本次合作，淘寶還推出OKmart取貨獨家活動，雙11期間只要於OKmart取貨，就有機會參加抽獎，贏得最新款iPhone 16，還有機會獲得人民幣100元減20元的折扣碼，讓消費者享有更多疊加優惠。





淘寶天貓海外台灣事業部總經理劉慧娟指出，此次合作是因應台灣消費者需求，將跨境包裹的取貨服務進行優化。她強調：「透過這次與OKmart的合作，我們將取貨限重提升至20公斤，讓消費者能夠彈性選擇適合的超商通路，不論商品大小，都能更便利地取得。」這項服務的推出，不僅滿足台灣消費者對跨境購物需求的多元化選擇，更進一步鞏固淘寶在台灣市場的佔有率。

為吸引消費者參與雙11購物潮，淘寶今年還策劃了多重優惠活動，推出「淘寶如貨至寶開運車」改裝扭蛋車，從雙11前夕開始於台北、高雄、台中等城市巡迴。只要現場打卡參加，就有機會獲得扭蛋抽獎資格，獎品包括日本來回機票等高價值好禮。這項活動不僅為消費者帶來購物以外的驚喜，還讓雙11的氣氛更加熱鬧。





此外，淘寶雙11優惠活動將於10月31日晚間8點起正式展開，提供台灣消費者豐富的購物優惠。此次雙11優惠覆蓋全站商品，包括每滿人民幣300元減50元的跨店滿減折扣，以及超過10億件商品享有85折優惠。消費滿人民幣99元以上的商品可選擇海運至台灣超商或宅配到家，讓消費者無需煩惱運費問題。



淘寶也針對不同支付方式推出專屬優惠，包括Visa、JCB、中信帳戶支付和街口支付等多樣化選項，讓台灣消費者可以根據需求享有手續費減免或現金回饋。雙11期間，Visa卡提供消費滿新台幣3,000元減300元的優惠券；中信帳戶支付則推出單筆5折上限2,500元的優惠，讓消費者在購物的同時節省更多費用。街口支付也在此期間推出超值回饋，並提供消費累計達新台幣1,500元以上者享6%街口幣回饋，將雙11的優惠推向高潮。





除以上支付優惠外，淘寶更推出豐富的超商取貨贈品，消費者只要選擇7-ELEVEN、全家、萊爾富等超商取貨，即可獲贈CITY CAFE拿鐵、全家霜淇淋或美式咖啡，讓台灣民眾享有更多購物附加值。為了吸引更多新用戶，淘寶還推出「首購開買啦大紅包」計畫，新註冊的台灣用戶不僅可獲得人民幣60元購物體驗金，還享有免退貨、免稅及免支付手續費的優惠，給予初次購物的消費者最全面的購物保障。此舉有效促進新用戶的成長，增強其平台使用體驗。



2024年淘寶雙11活動不僅持續擴大合作夥伴的服務範圍，提供多重優惠疊加，更透過OKmart、街口支付等多方資源整合，讓台灣消費者在雙11購物節中享受更多折扣與購物樂趣。今年的淘寶雙11可望成為台灣消費者的購物盛宴，無論是老顧客或是新用戶，都能在這波活動中獲得豐富的購物回饋與驚喜。



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淘寶雙11攜手OKmart跨境免運包裹超取服務

與OKmart合作推出的跨境免運包裹超取服務，限重從10公斤提升至20公斤，材積上限三邊合計150公分。

即日起於全台門市啟動，第一波200間示範門市集中於雙北地區。



OKmart雙11活動

於OKmart取貨完成登錄後，有機會抽中iPhone 16。

提供人民幣100元減20元的限量折扣碼，數量有限，送完為止。



淘寶如貨至寶開運車活動

雙11期間，改裝扭蛋車於台北、高雄、台中三地巡迴。

現場打卡即可免費參加扭蛋抽獎，獎品包括日本來回機票等好禮。



淘寶雙11全站優惠

10月31日晚間8點至11月11日，跨店滿減活動消費每滿人民幣300元減50元或85折優惠。

超過10億件商品滿人民幣99元以上，即可享海運免運超商取貨或宅配到家。



支付優惠

Visa卡：消費滿新台幣3,000元減300元（每日限量），或最高折抵399元的8折優惠券等。

JCB卡：消費滿新台幣2,000元折200元（每日限量）。

中信帳戶支付：單筆5折優惠上限台幣2,500元。

街口支付：街口帳戶消費享1%回饋，街利存帳戶筆筆2%無上限回饋，綁定王道銀行帳戶累計消費達新台幣1,500元可獲6%街口幣回饋。



超商取貨贈品活動

7-ELEVEN：贈送CITY CAFE大杯熱拿鐵（限量50,000份）。

全家：贈送霜淇淋（限量10,000份）。

萊爾富：贈送大杯熱美式咖啡（限量20,000份）。



新用戶優惠

「首購開買啦大紅包」計畫，註冊新用戶即送人民幣60元購物體驗金，享免費退貨、免稅與免支付手續費等服務。



