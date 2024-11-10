雙11優惠，身分證有1111就免費吃！為了迎接1111購物節，這一鍋餐飲集團旗下的「叁加叁泡椒酸菜魚」、「燒肉同話」與「這一小鍋」3大品牌攜手推出超狂優惠活動，不論是叁加叁的新品火山排骨、燒肉同話的雙人套餐，還是這一小鍋的單點肉品，只要身分證號碼中有「1」，就可享優惠。



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叁加叁泡椒酸菜魚在雙十一推出新品「叁記火山排骨」，以特製湯頭結合檸檬汁與椰漿，打造酸香濃郁的南洋風味。在11月底前到店享用，凡單筆消費滿千即可折抵111元。此外，身分證中有三個「1」的粉絲就免費獲贈「搖滾魚皮」，有兩個「1」則招待「涮嘴小菜」一份。





同集團旗下燒肉店「燒肉同話」在11月4日至11月15日，凡身分證中有四個「1」的粉絲，平日提前電話預訂雙人套餐即可享優惠價1111元，最高現省969元。套餐內容包含「嚴選豚肉雙人套餐」或「美澳全牛雙人套餐」，每店每日限量10組。同時，身分證內有兩個「1」的粉絲，也可分別兌換免費的「澳洲和牛板腱」和「松阪豚」，肉肉免費吃最爽。





此外，「這一小鍋」也推出身分證優惠，在11月1日至11月15日平日來店內用餐，若身分證中有三個「1」，就可免費獲得任選單點肉品一份。若如果兩個「1」，則享11元加價購「雪花牛或伊比利豬」。無論粉絲是獨自前來或揪朋友同行，只要有「1」就享優惠，讓火鍋控也能吃爆。







這一鍋集團 雙11優惠活動資訊

叁加叁泡椒酸菜魚 雙11優惠活動

活動期間：11/4(一)-11/30(六)

活動內容：

身分證3個1，招待「搖滾魚皮」一份。

身分證2個1，招待「涮嘴小菜」任選一份。 (活動僅限內用，菜品「擇一」招待。)

凡點購「叁記火山排骨」，依規定上傳打卡，即享單筆滿千折價現金111元優惠，優惠僅限內用且每桌現折一次。



燒肉同話 雙11優惠活動

活動期間：11/11(一)-11/15(五)

活動內容：

身分證4個1，享指定雙人套餐只要1,111元（需提前電話預約，每店每日限量10組）

身分證3個1，免費兌換「澳洲和牛板腱」。

身分證2個1，免費兌換「松阪豚瑰花」。



這一小鍋 雙11優惠活動

活動期間：11/1(五)-11/15(五) 平日限定

活動內容：

身分證3個1，贈任選單點肉品乙份。

身分證2個1，享11元加價購 雪花牛/伊比利豬乙份。



詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。