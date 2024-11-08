雙11優惠速食優惠，光吃買一送一就飽了！年度最大、最殺的雙11優惠節，不只搶購物折扣、免運優惠，連吃速食都能大省一波。窩客島搜集全台9間速食雙11優惠，其中包含「麥當勞、漢堡王、肯德基、三商炸雞、拿坡里披薩、必勝客」6大品牌都推出買一送一優惠，就是把雙11變成最強買一送一日。







麥當勞雙11優惠買一送一

麥當勞自即日起至11/19，只要在麥當勞歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「LOVEMCD」，就可享有「大薯、勁辣香鷄翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)」任選一項買1送1，換算下來最高現賺69元，讓人就算是雙11宅在家吃速食也超划算。



活動期間：即日起至11/19

活動內容：歡樂送網路訂餐輸入優惠碼LOVEMCD，享大薯、勁辣香鷄翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)買1送1。







漢堡王雙11優惠買一送一

漢堡王在1111雙11活動中，推出三層火烤牛肉堡、雙層火烤牛肉堡「雙堡」同步買一送一，並且在11/21前推出超狂優惠券，包含「雙堡餐」、「點心組合」優惠價，薯條、辣薯球、洋蔥圈一大一小的雙份組合，買兩份薯條比只買一份還便宜，速食控嗨翻。



活動期間：2024/11/11-11/15

活動內容：三層火烤牛肉堡、雙層火烤牛肉堡同步買一送一。





肯德基雙11優惠買一送一

肯德基雙11優惠主打多款熱門點心買一送一，包含「香酥脆薯（小) 、4塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福」通通買一送一。如果使用PK APP，還有加碼買一送一品項「8塊上校雞塊、比司吉」買一送一，外送+預定快取則限定推出「鱈魚圈圈、雙色轉轉QQ球、中杯飲料」，總共多達8項買一送一。



活動期間：2024/11/1-11/14

活動內容：

優惠代碼活動：草苺起司冰淇淋大福買一送一（40460）、4塊上校雞塊買一送一（40457）、小香酥脆薯買一送一（40596）

PK APP雙饗卡限定：8塊上校雞塊買一送一、比司吉買一送一

外送+預定快取限定：鱈魚圈圈買一送一、雙色轉轉QQ球買一送一、中杯飲料買一送一







三商炸雞雙11優惠買一送一

三商集團旗下「拿坡里炸雞專賣店」全台12家門市同步更名為「三商炸雞」，並且特別自即日起至11/19，連續19天推出買一送一優惠，買一桶「6塊炸雞桶」就送一桶「6塊咔啦腿排桶」，等於只要買333元即可享有12塊炸雞，平均每塊不到28元，炸雞控這波優惠一定要先跟上。



活動期間：2024/11/1-11/19

活動內容：買一桶「6塊炸雞桶」就送一桶「6塊咔啦腿排桶」。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/400474







拿坡里雙11優惠買一送一

沒有改名的「拿坡里披薩.炸雞」這次雙11購物季，特別推出超值的買1送1優惠，即日起至11/19，只要購買一桶6塊炸雞，就能免費獲得小披薩一份，優惠價348元，原價617元，相當於56折，無論在店內享用或外帶都適用，帶來滿滿美食享受。



活動期間：2024/11/6-2023/11/19

活動內容：購買一桶6塊炸雞就送小披薩一個 特價$348元(原價$617)

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/400645







必勝客雙11優惠買一送一

這次雙11，必勝客不只推優惠，還推新品「起司狂熱比薩」下殺34折222元就能吃。此外還有Pasta Hut 義大利直麵新品$99元起，買「輕奢紙包餐系列」再送個人比薩，最高限省100元。如果使用PK APP，還有加碼買一送一優惠，「酥皮玉米濃湯、黃金波浪地瓜條、黃金雞柳條」等點心都可享買一送一。



活動內容：

1、11/30前，起司狂熱大比薩單點222元。

2、11/30前，PK APP專屬優惠「酥皮玉米濃湯買一送一、黃金波浪地瓜條買一送一、黃金雞柳條4條買一送一」。

3、激省義大利麵飯上市優惠價99元起。

4、買輕奢紙包餐送個人比薩，售完為止。







達美樂雙11優惠 抽1公斤起司披薩

達美樂雙11不只攜手起家雞推出「韓風半半披薩」，並享外帶半價優惠。此外更針對1111推出2大優惠，在11/11當天下單金額滿111元，即可抽「1公斤起司披薩」。此外，11/11當天購買$1111限量套餐，直接免費送大披薩兌換券一張。



活動期間：2024/11/11

活動內容：

1、當天下單金額滿111元，即可抽「1公斤起司披薩」。

2、當天購買$1111限量套餐，免費送大披薩兌換券一張。







頂呱呱雙11優惠 11元呱呱包

頂呱呱雙11，讓粉絲實現呱呱包自由！自即日起至11/13前，4款指定點心第二份11元，品項包含「呱呱包、呱呱啵啵球、雞脖子、阿勇雞塊6入」。在11/11雙11當天點套餐，可用11元加購呱呱包。此外還有「頂級潮台6塊桶、雙11尚頂派對餐」等限定優惠套餐，讓粉絲吃到過癮。



活動內容：

11/13前，指定點心呱呱包、呱呱啵啵球、雞脖子、阿勇雞塊6入」同品項第二份11元。

11/11當日，凡消費任一超值套餐，即可加購呱呱包11元。







21PLUS雙11優惠 烤雞75折

不論是炸雞控、還是烤雞愛好者，21Plus要在感恩的11月推出最超值的優惠，其中21Plus「21香草烤雞」原價490元，限時優惠379元。而炸雞感恩分享餐組原價520元，優惠價390元，內含香脆炸雞五份、酥炸杏鮑菇及紫玉Q藷。要讓感恩的11月，一起聚在一起吃烤雞、吃炸雞。



活動期間：2024/11/1-11/30

活動內容：21香草烤雞優惠價379元、21香草烤半雞優惠價198元、炸雞感恩分享餐優惠價390元。







詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。