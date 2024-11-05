拿坡里披薩說「我們一直都在」！改名成「三商炸雞」的是三商集團「拿坡里炸雞專賣店」，主打披薩的「拿坡里披薩.炸雞」特別告訴粉絲沒有改名字，並且推出雙11限定優惠「買一送一」，買炸雞、送披薩，會員還有隱藏版免費炸雞優惠，粉絲一定要先衝。



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不同於「三商炸雞」，同集團經典速食品牌「拿坡里披薩.炸雞」不只有炸雞、更有多種口味義式披薩，讓粉絲們披薩炸雞一次滿足。今年雙11購物季，拿坡里披薩炸雞推出超值的買1送1優惠，即日起至11/19，只要購買一桶6塊炸雞，就能免費獲得小披薩一份，優惠價348元，原價617元，相當於56折，無論在店內享用或外帶都適用，帶來滿滿美食享受。





除此之外，三商i美食卡APP會員雙11期間可享額外福利，11/1-11/11期間，只需1點即可領取「大披薩加炸雞」1+1優惠券，購買一個大披薩即贈送3塊炸雞，領券後在11/18前都可以使用。速食控的雙11優惠，無論買一送一、炸雞優惠券都一定要先衝、先吃起來。







拿坡里披薩.炸雞 雙11優惠

活動期間：2024/11/6-2023/11/19

活動內容：購買一桶6塊炸雞就送小披薩一個 特價$348元(原價$617)



三商i美食卡APP會員 雙11優惠

活動期間：11/1-11/11

活動內容：使用會員點數1點可兌換「大披薩加炸雞」1+1優惠券，購買一個大披薩即贈送3塊炸雞。（使用期限：2024/11/18）