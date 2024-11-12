麥當勞鬆餅堡、日本必吃神級早餐「麥當勞McGriddles厚鬆餅堡」要在台灣開賣了！雖然早在IG上被網友、被店員提前破梗，但這次是官方公告麥當勞厚鬆餅堡正式在11/13開賣，期間限定只賣35天。速食控的夢幻早餐「鬆餅堡+薯餅」最低111元就能開吃。



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風靡日本的McGriddles系列，主打蓬鬆厚實的口感、獨特的甜鹹滋味，從日本、韓國到香港通通都是超人氣必吃早餐。其中，厚鬆餅堡搭配微甜楓糖、香煎豬肉片、太陽蛋，還有融化的切達吉事，打造鹹甜風味。並且一共推出「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」總共3種口味，療癒粉絲們的早餐時光。





台灣麥當勞聽見粉絲的呼聲，在11/13起推出「McGriddles厚鬆餅堡系列」，並且期間限定只販售至12月17日，早餐供應時間為每日5:00至10:30，讓速食控早起開吃。3款厚鬆餅堡原價69-79元，搭配薯餅套餐111-121元，打造最爽麥當勞早餐吃法。





麥當勞厚鬆餅堡系列 McGriddles

販售期間：2024/11/13-12/17（或售完為止）

販售時段：每日5:00至10:30

售價：價

豬肉蛋厚鬆餅堡79元，搭配薯餅套餐121元

豬肉厚鬆餅堡69元搭配薯餅套餐111元

火腿蛋厚鬆餅堡71元，搭配薯餅套餐113元

注意事項：部分餐廳可能不提供全部產品，顧客可事先確認。