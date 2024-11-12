遠雄遊憩旗下的遠雄悅來大飯店及遠雄海洋公園傳出好消息，同獲「2024幸福企業」金獎肯定，經統計，悅來與海洋公園雙企業共6百多名員工中、有近四成資歷超過十年，可見員工對於遠雄品牌的高度認同感與幸福感！「2024幸福企業」票選活動由1111人力銀行主辦，全球華人集團、財團法人創新智庫暨企業大學基金會等單位協辦，共分為包括營造建築、科技/能源研發、休閒娛樂服務、飯店旅宿等11大類，今年票選活動吸引3,700家企業共襄盛舉，共494家獲得幸福企業金獎標章認證，日前於台北舉行頒獎典禮，邀請國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然等重量級貴賓擔任頒獎人力挺幸福企業。



遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生於領獎後回應：「今年，對於遠雄遊憩在花蓮的三大事業體、真的是不簡單的一年！但不論面對任何挑戰、遠雄悅來與遠雄海洋公園的同仁們，對於崗位都不離不棄，遠雄遊憩對員工也堅持不裁員、不減薪的政策，也就是這份雙向珍惜的情感與幸福，讓員工不只是員工，更是我們的家人、是重要的夥伴、最寶貴的企業資產，擁有如同家人般的情感凝聚與向心力，我們更希望將這份幸福與溫暖，傳遞給來到花蓮的旅客！」



獲獎後、遠雄悅來大飯店資深員工張俊賢表示：「經歷疫情、地震、颱風等各種挑戰與困難，我們的感情如同家人一樣，共同面對、迎風而解，不僅在工作上，讓我無後顧之憂的拚創佳績，在家庭共樂方面、時常舉辦家庭日，重視工作與生活之間的平衡，享受工作的樂趣與生活的幸福。」遠雄海洋公園員工亦溫暖回應：「遠雄海洋公園，不僅僅是遊客歡笑和回憶的來源，更是員工心中的幸福基地。我們珍視每位夥伴的努力與夢想，致力提供全面的支持、優厚的福利及成長機會，讓大家每天都能帶著笑容工作、邁向更好的未來。」



1111揭露幸福企業獲金獎認證，利他精神成就社會共好

1111人力銀行總裁林文雄表示，取之社會回饋大眾，一直是倡議的核心價值，歷年得獎公司更是就業市場重要指標，優質的公司、佛心的雇主，一定要被外界看見，讓求職者找到有溫暖的工作，建構更溫暖友善的職場環境，營造正向循環的勞資互動，期許全台企業齊心打造幸福企業，發揮利他精神，成就社會共榮共好。



1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據結果顯示，雇主滿足員工的薪資期待，不論是固定調薪還是給予優於業界水準的薪資，都能讓員工「幸福有感」，且在勞資關係中，老闆懂得尊重、感謝員工的辛苦付出以及辦公室同事相處氣氛愉悅，更是企業成功留才關鍵。曾仲葳指出，近年ESG已成顯學，Environmental(環境)、Social(社會)、Governance(公司治理)環環相扣，企業不僅要追求經濟效益，更需要關注對環境、社會和公司治理的影響，而在公司治理區塊中，建立平等和公正的機會，才能吸引多元人才加入，因此員工一向被視為是企業重要資產，提高幸福感有助於提升整體績效及工作效率，對於企業長遠穩健經營至關重要，以逐步實踐永續願景。



