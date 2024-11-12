泰式椒麻雞5折、一年份泰菜免費吃！泰式料理「帕泰家」這次為了滿足泰菜控，特別推出新品「瑪莎曼」讓粉絲不用飛泰國、就能吃到最強泰式咖哩。此外更加碼推出「一年份泰菜免費吃」活動，還免費送「泰式椒麻雞5折券、泰炒辣味雞5折券」，泰菜控先約衝帕泰家開吃。



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▲帕泰家5折泰式椒麻雞、一年份泰菜免費吃優惠活動。



▲泰式料理帕泰家新菜優惠活動。



豆府集團旗下泰菜品牌「帕泰家」11月推出6款全新菜色，讓泰菜控又有理由約聚餐。主推料理「瑪莎曼」是經典泰式咖哩，以南薑、香茅等辛香料調製，加上椰奶調和出橘紅湯色，打造濃郁滑順的口感，也被CNN評選為全球50大美食冠軍。



▲帕泰家泰菜新品瑪莎曼泰式咖哩。



▲帕泰家泰菜新品，帕泰家泰式料理推薦。



帕泰家新菜除了「瑪莎曼」，還包含吃泰菜必點的「泰式椒麻雞、清蒸香茅檸檬魚」等經典菜色。「泰式椒麻雞」則外酥內嫩，香鹹的雞腿排搭配酸甜椒麻醬超涮嘴。新菜亮點還有新飲品「冰淇淋泰奶」、新甜點「泰奶布蕾」，邪惡加倍、療癒也加倍。



▲帕泰家泰式料理推薦，泰式椒麻雞、清蒸香茅檸檬魚。



▲帕泰家泰式料理推薦，冰淇淋泰奶、泰奶布蕾。



帕泰家為慶祝新菜上市，推出2大優惠活動。11/30年消費滿額可抽「一年份的四人套餐」免費揪團吃太菜。此外，只要點任一新菜，直接免費送「雙雞五折料理兌換券」，包括招牌「泰式椒麻雞5折」及「泰炒辣味雞5折」，讓泰菜控半價開吃。



▲帕泰家新菜優惠活動，一年份的四人套餐。



▲帕泰家新菜優惠活動，雙雞五折料理兌換券。





帕泰家 一年份免費優惠活動

活動期間：2024/11/12－2024/11/30

活動內容：活動期間，內用消費滿1,000元，結帳刷豆府鐵粉卡APP會員條碼，就有機會抽中一年份免費四人套餐（市價2188元）。



帕泰家 5折全新料理優惠券

活動期間：2024/11/12－2024/11/30

活動內容：活動期間，凡點任一新菜，直接贈送「最強雙雞5折料理」兌換券乙張。

注意事項：兌換券數量有限送完為止。最強雙雞5折料理包含「5折泰式椒麻雞（市價298）、5折泰炒辣味雞（市價298）」，使用期限依兌換券上說明為準。