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> 美食 > 麥當勞優惠券薯條免費！快閃一週「麥當勞買一送一、買鷄塊送薯條」，再加碼雙11優惠奶茶買5送5開喝。

麥當勞優惠券薯條免費！快閃一週「麥當勞買一送一、買鷄塊送薯條」，再加碼雙11優惠奶茶買5送5開喝。

麥當勞 雙11 1111優惠 麥當勞買一送一 more
2024-11-11 19:07:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：麥當勞
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編輯 張人尹

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麥當勞薯條免費、奶茶5折優惠！麥當勞優惠券這週又出大招，在11/11起不只有一週快閃優惠「買鷄塊送薯條、單點小薯買一送一」以及套餐優惠券，配合11/11雙11還有下午茶點心優惠「奶茶買5送5、下午茶組合75折」快閃優惠，速食控的優惠小確幸先衝。

推薦閱讀：雙11優惠速食買一送一！9間速食雙11優惠統整，炸雞買一送一、漢堡買一送一、披薩半價有夠省。


麥當勞本週優惠券，11/11-11/17推出新品優惠，「椒麻麥克鷄塊」買10塊送中薯、買6塊送小薯，還有11/11-11/13快閃三天「單點小薯買一送一」，11/15-11/17五六日限定「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」等優惠，還有大麥克、勁辣鷄腿堡、雙層牛肉吉事堡套餐現折15元，幫速食控省錢包。
麥當勞APP優惠券 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

針對1111，麥當勞再加碼「雙11特惠 下午茶點心輕鬆享」優惠活動，在麥當勞官方LINE進入「隨店買取」，可享蜂蜜紅茶/蜂蜜奶茶買5送5，以及「鄉民鷄推下午茶」6塊麥克鷄塊+焦糖奶茶，買5組打75折起，讓速食控買起來慢慢兌換最爽。
麥當勞經典品項回歸 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

麥當勞 APP優惠推薦

活動期間：2024/11/11-11/17（各券使用時間不同，依APP標示為準）
活動內容：
買10塊椒麻麥克鷄塊，送中薯
買6塊送小薯，送小薯
單點小薯買一送一（11/11-11/13）
買超值全餐送蛋捲冰淇淋（11/15-11/17）
大麥克套餐現折15元
勁辣鷄腿堡套餐現折15元
雙層牛肉吉事堡套餐現折15元
 

麥當勞雙11 LINE優惠推薦

活動期間：2024/11/11-11/17（各券使用時間不同，依網頁標示為準）
活動內容：
蜂蜜紅茶/蜂蜜奶茶買5送5
「鄉民鷄推下午茶」6塊麥克鷄塊+焦糖奶茶，買5組享75折起

詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

 

 

 

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