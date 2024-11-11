麥當勞薯條免費、奶茶5折優惠！麥當勞優惠券這週又出大招，在11/11起不只有一週快閃優惠「買鷄塊送薯條、單點小薯買一送一」以及套餐優惠券，配合11/11雙11還有下午茶點心優惠「奶茶買5送5、下午茶組合75折」快閃優惠，速食控的優惠小確幸先衝。



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麥當勞本週優惠券，11/11-11/17推出新品優惠，「椒麻麥克鷄塊」買10塊送中薯、買6塊送小薯，還有11/11-11/13快閃三天「單點小薯買一送一」，11/15-11/17五六日限定「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」等優惠，還有大麥克、勁辣鷄腿堡、雙層牛肉吉事堡套餐現折15元，幫速食控省錢包。





針對1111，麥當勞再加碼「雙11特惠 下午茶點心輕鬆享」優惠活動，在麥當勞官方LINE進入「隨店買取」，可享蜂蜜紅茶/蜂蜜奶茶買5送5，以及「鄉民鷄推下午茶」6塊麥克鷄塊+焦糖奶茶，買5組打75折起，讓速食控買起來慢慢兌換最爽。



麥當勞 APP優惠推薦

活動期間：2024/11/11-11/17（各券使用時間不同，依APP標示為準）

活動內容：

買10塊椒麻麥克鷄塊，送中薯

買6塊送小薯，送小薯

單點小薯買一送一（11/11-11/13）

買超值全餐送蛋捲冰淇淋（11/15-11/17）

大麥克套餐現折15元

勁辣鷄腿堡套餐現折15元

雙層牛肉吉事堡套餐現折15元



麥當勞雙11 LINE優惠推薦

活動期間：2024/11/11-11/17（各券使用時間不同，依網頁標示為準）

活動內容：

蜂蜜紅茶/蜂蜜奶茶買5送5

「鄉民鷄推下午茶」6塊麥克鷄塊+焦糖奶茶，買5組享75折起



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。