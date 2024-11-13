台灣的美、日本的藝，將日本的傳統美學與美濃百年水圳的山光水色融為一體，2024美濃水圳漫旅藝術節，以「みのう みのう 台日交流祭」為主題，於美濃水圳與菸葉輔導站的兩大展區，在光影中探索歷史與文化的交融，感受由日本浮羽鳥居和美濃紙傘所裝點的和紙燈、光影作品與手作體驗，欣賞台日文化跨越地域界限的融合，並透過視覺藝術觸及兩地傳統與創新的連結。



▲漫步2024美濃水圳漫旅藝術節，穿梭美濃光影水色幻境 / WalkerLand窩客島整理提供



2024美濃水圳漫旅藝術節藝術節的亮點作品之一「立農之水」以象徵美濃農業發展的歷史為主題，光影交錯的水圳映照出1926年水圳落成以來的豐富生活畫面，從灌溉田野到承載農村榮耀，這條水圳是美濃的重要文化記憶。



▲2024美濃水圳漫旅藝術節 / WalkerLand窩客島整理提供



同時，本屆展覽以六件藝術作品為核心，展示美濃水圳流域的歷史傳承與創意共融，其中「美濃水圳漫旅藝術節和紙燈」特別利用日本和紙手工妝點燈飾，沿著美濃圳路呈現出在地文化底蘊和藝術創作能量。策展團隊指出，這些光影藝術創作不僅是美的表現，更寄託了對地方文化的致敬，並推動美濃成為藝術與創新交匯的舞台。



▲2024美濃水圳漫旅藝術節 / WalkerLand窩客島整理提供



其中，「燈之路」是另一件令人矚目的藝術作品，由美濃知名的李家傘和日本浮羽的鯉魚旗共同創作，象徵台日兒童對未來的夢想與希望。美濃國小的120位在地學童為此創作各自心中的美濃圖像，並在傳統美濃紙傘上繪製，創作出夜間如星光閃爍的藝術燈籠，讓旅人仿若回到美濃人兒時的夢境，感受到文化傳承的力量。美濃紙傘融入藝術燈籠的設計使作品洋溢童趣，並借由「台日共創」的鯉魚旗元素，象徵兩地文化的深厚情誼。



▲2024美濃水圳漫旅藝術節 / WalkerLand窩客島整理提供



還有「黃金。YEAH葉」則是策展團隊艸非火工作室以美濃菸葉產業為靈感的作品，菸葉被譽為美濃的「綠色黃金」，並曾為當地經濟帶來輝煌榮景。在此作品中，螢光菸葉在夜色中閃耀，彷彿見證美濃人對未來的無限憧憬。每片葉片上可供觀眾書寫心願，形成一片「光之田野」的夢幻景觀，讓人們在這裡寄託願望，感受美濃的歷史與人文之光。



此外，「海境—續境」則以大海中的魚為象徵，由「中寮之藝」團隊與南投中寮地區的學子及女性合作創作，作品取材自自然枝幹及構樹皮，表達台灣農村與南島文化的相互連結。創作者指出，這個作品代表了生命的延續與自然的復甦，讓觀者在藝術節中思考環境保護與人文傳承的議題。



另一件作品「傘傘發亮」以美濃紙傘為靈感，懸掛於水圳之上，光影與水色交映，呈現出如夢似幻的美麗景象。創作團隊「鐵營空特部」透過紙傘在水面上舞動的姿態，描繪了美濃人對故土的愛與美濃紙傘工藝的傳承。這些懸浮於水色中的紙傘帶來一場視覺盛宴，象徵著美濃獨特的產業地景，也展現出該地區的傳統工藝之美。



▲2024美濃水圳漫旅藝術節 / WalkerLand窩客島整理提供



除光影作品外，藝術節還推出了三大日本手作體驗活動，包括由日式和服品牌「杠yuzuriha」推出的日式浴衣和服租賃，設計了適合新手的兩件式浴衣，讓遊客能輕鬆穿上和服並穿梭於美濃的光影美景中。此外，「金繼工房TEKARA」的工藝師帶來傳統的金繼工藝，教導遊客將破損的器皿以金、銀漆料修復，賦予其新的生命，傳遞珍惜與再生的理念。福岡品牌「GARI番地」則以明治時代的謄寫版技術為靈感，讓遊客透過傳統印刷技藝感受時代變遷。



▲2024美濃水圳漫旅藝術節 / WalkerLand窩客島整理提供



在市集方面，藝術節期間的「秧光小市」匯集台日多品牌，展示出豐富的台日風格生活。市集中包含日式雜貨、工藝品、服飾及日本特色美食，並且有許多限量商品，讓旅人享受一場跨越文化界線的購物體驗。「秧光小市」是策展團隊「米濃聚落」致力於打造的地方創生平台，鼓勵年輕創意者與農村品牌參與其中，以「自己的街自己造」為理念，推動地方發展，吸引遊客走入當地社區，並讓美濃成為新一代文化愛好者的旅遊目的地。



▲2024美濃水圳漫旅藝術節 / WalkerLand窩客島整理提供



策展人陳佳鴻指出，邁入第五年的美濃水圳漫旅藝術節不僅是台日藝術與文化的交流平台，更希望通過光影、工藝與市集品牌的創新，探索美濃傳統工藝在現代的發展，並讓地方特色找到國際舞台。今年藝術節展現了台日多元文化的創新樣貌，期待吸引更多旅人深入體驗美濃山水間的光影之美，並親身感受兩地文化的交融與發展。



▲2024美濃水圳漫旅藝術節 / WalkerLand窩客島整理提供

2024美濃水圳漫旅藝術節

地點：美濃水圳與菸葉輔導站兩大展區

展品：六件光影藝術作品，包括日式和紙妝點的「和紙燈」、美濃紙傘與浮羽鯉魚旗融合的「燈之路」、螢光菸葉作品「黃金。YEAH葉」、台日山海文化交流的「海境—續境」、懸掛於水圳之上的「傘傘發亮」等。



2024美濃水圳漫旅藝術節三大日本手作體驗活動

和服體驗：由「杠yuzuriha」品牌提供改良版兩件式浴衣和服出租，讓遊客輕鬆穿上日式和服，漫步於水圳光影間。

金繼工藝體驗：由「金繼工房TEKARA」工藝師指導，體驗日本傳統「金繼工藝」，利用金、銀漆料修補破損器皿，傳遞珍惜與再生的理念。

謄寫版技藝體驗：福岡「GARI番地」品牌帶來明治時代謄寫版印刷技術體驗，重現傳統印刷文化，讓參加者感受日本謄寫技藝的歷史之美。



2024美濃水圳漫旅藝術節 秧光小市—台日市集活動

內容：超過10間台日品牌匯集，包含日式雜貨、工藝品、質感服飾及日本美食，提供限定商品。

日期：11月16日、17日