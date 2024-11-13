11月9日、10日，於台北信義區香堤廣場舉辦的「2024秋田縣觀光物產in臺北」活動圓滿落幕！此次活動吸引了眾多民眾，開幕式當天更是熱鬧非凡，秋田縣副知事猿田和三特地從日本率領秋田縣政府各單位抵台參加，台北市觀光傳播局副局長薛秋火、台灣虎航董事長陳漢銘及燦星旅遊副董事長葉雪英等多位重要嘉賓也到場支持，為活動增添光彩。
活動主舞台的表演精彩紛呈，備受期待的「男鹿生剝太鼓秀」和「秋田犬選美大賽」更是引起現場觀眾的熱烈迴響。不少民眾更帶著他們的秋田犬前來與我們同樂，讓活動增添了許多溫馨互動。其他亮點節目如「秋田美食好好吃」和「秋田觀光介紹」，為民眾提供了豐富的視覺與味覺享受，讓大家近距離感受秋田縣的獨特魅力。
攤位活動同樣充滿驚喜，現場提供秋田牛、秋田蘋果、白神蔥等秋田特產的試吃，讓台灣民眾品味到地道的秋田美味。此外，還有深具當地特色的生剝男鹿NAMAHAGE壁掛彩繪體驗、秋田縣駐臺處長米香的見面會等互動活動，吸引了大批民眾參加，現場氣氛熱烈。
活動圓滿落幕，秋田縣衷心感謝各界的熱情支持。未來，秋田縣將持續與台灣朋友們分享當地的風土人情，期待明年再度相見，共同創造更多美好的回憶！
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