每年聖誕節重頭戲，就是要衝板橋拍「2024新北歡樂耶誕城」！將於11/15華麗登場新北耶誕城，今年以「魔幻之城」為主打，將板橋車站、新北市政府、府中廣場等地變成魔幻世界，營造最浪漫的約會聖地。連續48天的新北耶誕城，除了有主燈秀之外，周邊的天橋光廊更是年年必拍重點，窩客島特別整理8座光廊特色和所在的位子，讓大家到板橋拍新北耶誕城的現場直衝去拍。



▲板橋2024新北歡樂耶誕城天橋光廊必拍重點：新站路天橋「奇幻星門」 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲2024新北歡樂耶誕城必拍：縣民大道人行道「魔幻星河」 / WalkerLand窩客島整理提供。



今年新北耶誕城的天橋光廊共有七座，在新站路天橋的「奇幻星門」七彩霓虹燈螺旋而上，宛如進入異世界之門；新府路天橋的「蝶舞之森」則以光影捕捉蝴蝶翩舞之姿，置身奇幻森林之中。百揚大樓的天橋則以「甜甜圈幻想曲」為主題，燈光點點宛如灑滿迷幻糖霜。板橋車站天橋的「夢幻星海」璀璨星海更是浪漫無比。而小遠百天橋「魔力之泉」則利用魔幻色彩交織出漂浮的泉水光影，在城市夜空中舞動出律動之美。



▲2024新北歡樂耶誕城天橋光廊：新府路天橋「蝶舞之森」 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲2024新北歡樂耶誕城必拍：小遠百天橋「魔力之泉」 / WalkerLand窩客島整理提供。



不僅天橋有精彩設計，人行道的燈飾也讓節慶氛圍更加濃厚。新站路人行道的「無敵幸運星」以金銀閃耀的設計象徵祝福與希望；新府路人行道的「幻夢槲寄生」則打造出愛與和平的佳節氛圍；而中山路「奇願大道」宛如銀河閃爍的拱門，縣民大道人行道上的「魔幻星河」則展現流動的星河光影，讓人沉醉其中。這些人行道裝置不僅成為吸睛亮點，也讓耶誕城的魅力延伸至城市角落。



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▲2024新北歡樂耶誕城必拍：新府路人行道「幻夢槲寄生」 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲2024新北歡樂耶誕城必拍：新站路人行道的「無敵幸運星」 / WalkerLand窩客島整理提供。





2024新北歡樂耶誕城 開城時間

活動時間：2024/11/15～2025/1/1



2024新北歡樂耶誕城「天橋光廊」

亮燈時間:17:30-23:00

光廊：

魔力之泉(小遠百天橋)

奇幻星門(新站路天橋)

魔幻杏運星(縣民大道天橋)

蝶舞之森(新府路天橋)

夢幻星海(板橋車站連通天橋)

綺麗幻境(麗寶天橋-公車站旁天橋)

甜甜圈幻想曲(百揚大樓天橋)