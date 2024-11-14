信義區上班族又有新選擇了！日本人氣居酒屋「筑前屋」終於將在11/15正式插旗台北信義區，佔地100坪的舒適用餐環境，以大量紅白燈籠妝點呈現江戶時代的慶典風格，並提供串燒、日式料理、調酒等100道料理選擇，開到凌晨一點讓附近信義區上班族就算加班也有舒壓的好去處。為了歡慶台灣首店開幕，推出三大優惠，包括飲料免費喝、打卡送前菜、第二杯5折，揪信義區上班族晚上來喝一杯解憂。
▲日本居酒屋「筑前屋」插旗信義區 / WalkerLand窩客島整理提供。
▲信義區居酒屋「筑前屋」必吃推薦：冰花煎餃 / WalkerLand窩客島整理提供。
台灣首店開在信義A19的「筑前屋」信義旗艦店，將在11/15試營運，以一間具有人情味的居酒屋的核心，重視和客人之間的互動，超過100個座位空間寬敞舒適，在600盞慶典敢紅白燈籠、酒樽和鳥居營造出日本風情。座位區也用心設計不同區域，有日式啤酒箱的座位區、播放東京分店實景的觀景區，和適合小團體聚餐的日式包廂等，不論是想獨酌、聚會都能找到理想的空間。
▲日本居酒屋「筑前屋」信義旗艦店寬敞用餐座位區 / WalkerLand窩客島整理提供。
▲日本居酒屋「筑前屋」信義旗艦店江戶風格設計/ WalkerLand窩客島整理提供。
串燒部分以少見的豚燒為主，有腸頭串、烤豚五花串、豚松阪串等基本常見之外，更有豚舌中段、豚心、豚舌TORO等特色必點串燒。口味部分也提供鹽烤、醬烤、味噌、鹽蔥滿足不同的味蕾，其中秘傳味噌醬是獨門配方特調，來到「筑前屋」一定不能錯過。最便宜串燒只要50元就能吃到。
▲日本居酒屋「筑前屋」信義旗艦店串燒50元起/ WalkerLand窩客島整理提供。
▲信義區居酒屋「筑前屋」必吃推薦：六宮格開胃小品/ WalkerLand窩客島整理提供。
除了串燒之外，也有多款前菜、炸物、野菜、刺身，以及筑前屋主推的福岡特色料理，包括必點人氣菜飽足感十足「福岡炒拉麵」、暖胃「摩滋鍋」、香氣四溢的「筑前屋鐵板炒飯」、自製揚物「雞肉丸」畫面十足的「冰花煎餃」等。並推出台灣限定菜，趣味互動的「咔滋洋芋甜筒沙拉」拿著小木槌敲破甜筒，互動感十足。
▲信義區居酒屋「筑前屋」必吃推薦：摩滋鍋/ WalkerLand窩客島整理提供。
▲信義區居酒屋「筑前屋」必吃推薦：自製揚物雞肉丸/ WalkerLand窩客島整理提供。
還有超大份量的「筑前屋唐揚炸雞」，滿到掉出碗的「滿腹」份量炸雞控幸福感爆棚。也推出台灣限定甜點系列，有大小朋友都愛的「昭和風焦糖布丁」，更跨界和日本第一泡芙專賣店beard papa's聯名推出獨家「卡士達千層捲」。
▲信義區居酒屋「筑前屋」必吃推薦：筑前屋唐揚炸雞 滿腹/ WalkerLand窩客島整理提供。
▲信義區居酒屋「筑前屋」必吃推薦：beard papa's聯名卡士達千層捲/ WalkerLand窩客島整理提供。
說到居酒屋當然少不了各種酒款，啤酒、highball、沙瓦、果汁調酒、梅酒、燒酎一應俱全，甚至連葡萄酒也有。更有高橋酒造獨家量身製作的日本清酒，散發美濃香瓜與米麴的香氣，搭配福岡美食更顯其回甘爽口的特質。歡慶試營運，11/15消費第一杯指定飲料免費；11/15-12/31平日晚間9點後highball特調全系列同品項第二杯享5折，穿和服、浴衣店內拍照打卡加贈前菜1份。
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▲信義區居酒屋「筑前屋」各類調酒推薦/ WalkerLand窩客島整理提供。
▲信義區居酒屋「筑前屋」微醺調酒推薦/ WalkerLand窩客島整理提供。
筑前屋 信義旗艦店
地址：台北市信義區松壽路22號3樓(信義A19)
電話：02-2720-7088
營業時間：17:00-凌晨01:00
筑前屋 優惠資訊
試營運首日：店內消費首杯飲料免費（限金賓highball、生啤黑白、可樂、雪碧、烏龍茶、柳橙汁）
11/15-12/31：平日晚間9點後highball特調系列同品項第二杯5折
穿和服浴衣打卡：贈前菜1份