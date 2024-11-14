酷航於今宣布將開通三條嶄新的國際航線，飛往越南富國島、印尼巴東及中國汕頭，為國際旅客提供更多元的旅遊選擇。富國島航線將於2024年12月20日首航，使用巴西航空工業公司的E190-E2客機運營。隨後，印尼巴東的航班將於2025年1月6日開通，而中國汕頭的航班則預計於2025年1月16日開始運營，採用空中巴士A320系列機型。此舉將使酷航在亞洲市場更具競爭力。



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▲酷航旅遊新航線，越南富國島與印尼巴東成新熱點 / WalkerLand窩客島整理提供



富國島以其珍稀野生動物、純淨的海灘和被聯合國教科文組織認定的「富國島國家公園」生物圈保護區而聞名，提供度假與冒險的絕佳體驗。作為越南唯一享有30天免簽證政策的旅遊目的地，富國島對國際旅客極具吸引力。酷航的富國島航班自2024年12月20日起每週營運3班，並於2025年1月25日增至每週5班。



印尼的巴東市則因米南佳保文化和「巴東料理」聞名，這座充滿文化氣息的城市同時擁有壯觀的海灘，是文化愛好者與自然愛好者不可錯過的秘境旅遊地。酷航計畫每週開行4班從新加坡飛往巴東的航班，讓旅客能夠輕鬆體驗這座隱藏版的旅行勝地。



中國汕頭則以其深厚的潮汕文化底蘊及多樣的美食風味而聞名，尤以各式潮汕菜色吸引食客。遊客可在汕頭享受文化巡禮，參觀具有歷史意義的景點如孫中山紀念堂及南澳島。酷航的汕頭航班將於2025年1月16日開始，每週營運3班。



▲酷航旅遊直飛越南富國島 / WalkerLand窩客島整理提供



除了新增三大旅遊航點外，酷航也宣布調整現有航線，以適應市場需求。酷航將增加雅加達、蘇美島、達沃和萬象等地的航班班次。例如，自2024年11月24日起，雅加達航班增至每週19班；蘇美島自2024年12月20日起增至每週21班；達沃從2024年12月22日起更增加至每日1班。此外，自2025年2月9日起，飛往萬象的航班將增加至每週5班。唯中國南昌航班服務將於2025年2月14日後暫停，以便酷航進行機隊優化與資源配置。



隨著富國島、巴東及汕頭航線的開通，酷航在東南亞的航網將進一步擴展，至2025年1月達到每週31班飛往越南、84班飛往印尼、及89班飛往中國。酷航宣布，三條新航線即日起開放預訂。從台北出發的旅客，可選擇經濟艙航班，飛往富國島單程最低含稅價新台幣4,847元起，巴東4,392元起，汕頭5,607元起，票價極具吸引力。



酷航執行長湯康莊對此表示：「我們很高興開通飛往巴東、富國島和汕頭的航班，這些新目的地將帶給旅客更豐富的旅行體驗。我們將繼續尋找新機會，擴大航網，以滿足更多旅客需求並帶來全新旅遊選擇。」





▲酷航旅遊新航線直飛印尼巴東成新熱點 / WalkerLand窩客島整理提供

酷航開通新航點

酷航宣布將新增三個國際航點，分別為越南富國島、印尼巴東及中國汕頭。

開航日期與機型

富國島航線於2024年12月20日開航，使用巴西航空工業公司E190-E2客機。

巴東航線於2025年1月6日開航，採用同款客機。

汕頭航線於2025年1月16日開航，使用空中巴士A320系列機型運營。