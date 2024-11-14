林口鰻魚控一定要筆記！於MITSUI OUTLET PARK林口二館3F美食街開設全新品牌「鰻鰻EXPRESS」為了慶祝林口店開幕，特別推出「一本鰻便當」半價優惠，11/14至11/21每日限量30份外帶395元，要讓林口必吃鰻魚便當清單再加一。



▲ 鰻鰻一本鰻便當開幕限定外帶「一本鰻便當」半價優惠，每日限量30份。/ WalkerLand窩客島整理提供



台中知名鰻魚飯店「大江戶町鰻屋」以頂級台灣契作鰻魚聞名，這次首度進軍北部市場，於MITSUI OUTLET PARK林口二館3F美食街開設全新品牌「鰻鰻EXPRESS」。本次進駐不僅擴展了品牌版圖，並將台灣優質在地鰻魚推廣至更多消費者，以親民的288元起鰻魚飯套餐吸引林口人前往品嚐。



鰻鰻EXPRESS推出開幕優惠活動，於11/14至11/21可以用半價優惠品嚐到「一本鰻便當」，每日限量30份外帶。同時，11/14至12/1止，單筆消費滿500元的顧客還可獲贈限量日式茶碗蒸，要讓林口人即時品味正宗日式鰻魚風味、還能有好康優惠可以拿。



▲ 鰻鰻EXPRESS MITSUI OUTLET PARK林口二館3F美食街全新品牌/ WalkerLand窩客島整理提供



同時，全新品牌「鰻鰻EXPRESS」的主打料理包括「活力元氣鰻丼」與「松露風安格斯牛鰻重」，前者以458元的價位呈現高約20公分的米飯山，搭配日式玉子燒和蒲燒鰻魚，外觀吸睛，風味誘人。而「松露風安格斯牛鰻重」則以398元的價格提供了鰻魚與安格斯牛的雙重享受，滿溢松露風味的安格斯牛肉搭配滑順溫泉蛋，打造出多層次的味覺體驗。



▲ 鰻鰻EXPRESS 活力元氣鰻丼 / WalkerLand窩客島整理提供



這一次鰻鰻EXPRESS開幕首八日推出的「一本鰻便當」半價優惠展示了品牌對品質的自信。其選用纖細、肉質緻密且刺少的新鮮鰻魚，採用「先蒸後烤」的工序，去除多餘細刺，讓鰻魚柔嫩鮮美，並且保留了台灣新鰻的天然風味，要用高品質、親民價位搶攻林口人的必吃清單。



▲ 鰻鰻EXPRESS 松露風安格斯牛鰻重 / WalkerLand窩客島整理提供











林口鰻鰻EXPRESS 開幕優惠

開幕優惠活動期間：11月14日至11月21日

活動內容：每日限量30份「一本鰻便當」享半價優惠。

優惠價格：395元（原價790元）

備註：僅限外帶，每日限量，先到先得。



▲ 鰻鰻EXPRESS / WalkerLand窩客島整理提供



林口鰻鰻EXPRESS 消費滿額贈

活動期間：11月14日至12月1日

活動內容：單筆消費滿500元即贈「日式茶碗蒸」。

贈品數量：每日限量30份

備註：僅限當日當場使用，贈品送完為止。



▲ 鰻鰻EXPRESS / WalkerLand窩客島整理提供