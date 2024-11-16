東京、大阪通通有！「2024日本聖誕節活動」全攻略，這次精選8個日本聖誕節活動，不過不只有12月才能看到，而是一直到2025年1月，都可以擁有聖誕節氣氛。無論是六本木點燈、東京迪士尼、環球影城，還是橫濱紅磚倉庫等，處處都超有聖誕節氣氛，想到日本體驗聖誕節的朋友可別錯過。



▲東京、大阪通通有！「2024日本聖誕節活動」全攻略 / 圖片來源：橫濱紅磚倉庫、森大廈、大阪・光の饗宴官網



東京聖誕節活動2024「六本木點燈、六本木聖誕市集」

來日本過聖誕節，怎麼可以沒去過六本木？今年的「SNOW&BLUE」活動也已於即日起正式登場，地點同樣位在櫸樹坂通，貫穿六本木之丘，約400公尺長的東西向道路，將有70萬顆燈飾每天晚上同時點亮，想體驗獨特聖誕氛圍，可別錯過囉。同樣位在六本木，「大屋頂PLAZA (大屋根プラザ)」也將推出聖誕市集，期間也有各種歐洲美食，等著大家一同歡慶聖誕夜。



點燈時間：11/7 至 12/25 17:00 - 23:00

市集時間：11/23 至 12/25 11:00 - 21:00

活動費用：無入場費

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▲來日本過聖誕節，怎麼可以沒去過六本木？/ 圖片來源：森大廈



東京聖誕節活動2024「東京晴空塔城 夢幻聖誕2024」

於即日起，「東京晴空塔城 夢幻聖誕2024」將正式展開！至12/25前，都能感受到約50萬顆燈泡閃耀，璀璨的燈飾將點亮整個東京晴空塔城的氛圍。現場也有高達8米的聖誕樹，以及過去備受好評的活動「聖誕市集」同步回歸，地點位在4樓Sky Arena。這邊豪華的歐式木屋營造出聖誕氛圍，來這不只可以品嚐暖心美食與飲品，還有來自德國的正宗聖誕節商品，等著大家來體驗濃濃的節慶氣氛。



點燈時間：11/7 至 12/25 16:00 - 23:00

市集時間：11/7 至 12/25 11:00 - 22:00（最後點餐時間21:00）

活動費用：東京晴空塔內需門票；場外無入場費

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▲於即日起，「東京晴空塔城 夢幻聖誕2024」將正式展開/ 圖片來源：東京晴空塔城



東京聖誕節活動2024「橫濱紅磚倉庫聖誕市集」

東京超熱門景點「橫濱紅磚倉庫」也有聖誕節活動！於11/22至12/25之間，整個橫濱紅磚倉庫活動廣場，以及紅磚公園都有活動，為期34天，場館內將佈滿耀眼的燈光。不僅可以看到超過10米高的聖誕樹，還有長約50米的夢幻燈光屋頂，來這邊還能體驗聖誕市集，不過活動有另外售票，大家可以趕緊到官網看看。



點燈時間：11/22 至 12/25 16:00 - 營業時間結束（聖誕樹16:00 - 23:00）

市集時間：

11/22 開幕當天 17:00-21:00（最後點餐時間 20:30）

11/23 至 12/6 11:00 - 21:00（最後點餐時間 20:30）

12/7日 至 12/25 11:00 - 22:00（最後點餐時間 21: 30）

活動費用：普通入場券500日圓（含稅）、優先入場券1,500日圓（含稅）

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▲東京超熱門景點「橫濱紅磚倉庫」也有聖誕節活動/ 圖片來源：橫濱紅磚倉庫



東京聖誕節活動2024「東京迪士尼」

說到聖誕節，怎麼可以少了東京迪士尼！於即日起至12/25，東京迪士尼度假區將舉辦年度盛會「迪士尼聖誕2024」，期間不只有經典聖誕大遊行、夜間煙火秀，還有滿滿限定周邊商品全都登場，還有結合萬聖節推出的幽靈公館「假期夢魘」特別節目，讓來這邊的朋友都能徹底沉浸在奇幻聖誕氛圍中。



活動時間：11/15 至 12/25

活動費用：門票依照官網公告為主

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▲於即日起至12/25，東京迪士尼度假區將舉辦年度盛會「迪士尼聖誕2024」/ 圖片來源：東京迪士尼



大阪聖誕節活動2024「大阪環球影城」

聖誕節也要來大阪環球影城體驗！官方宣佈將於11/20起，一直到2025/1/5 推出「NO LIMIT! 聖誕節」超浪漫的活動。期間不只有相當受歡迎的「NO LIMIT！派對聖誕樹！」，還有日落時分開始的「冰霜雪電子白雪派對」，以及期間限定「NO LIMIT! 聖誕市集」各種限定美食等，各種炸雞、吉拿棒等，還有充滿派對氣氛的美食，都要讓大家來一趟便難以忘懷。



活動時間：11/20 至 2025/1/5

活動費用：門票依照官網公告為主

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▲聖誕節也要來大阪環球影城體驗！官方宣佈將於11/20起，一直到2025/1/5 推出「NO LIMIT! 聖誕節」/ 圖片來源：大阪環球影城

大阪聖誕節活動2024「大阪・光之饗宴 御堂筋彩燈」

準備好用光點亮冬日心情嗎？2024年的「御堂筋彩燈節」將於11/3至12/31閃耀大阪！這場以「Grow Light-培育之光-」為主題的燈光盛宴，將御堂筋大道兩旁的銀杏樹裝飾得如夢似幻，共會有七種不同顏色點亮。此外，今年還新增3大光影裝置：「本願寺津村別院」以400個光之箱結合投影映射，打造15分鐘一輪的視覺震撼；「難波廣場」加入互動裝置，用影子創造專屬光之藝術；「梅田換氣塔」則化身燈光巨塔，點亮整座城市。



活動時間：11/3 至 12/31 17:00 - 23:00

活動地點：御堂筋 阪神前十字路口 至 難波西口十字路口

活動費用：入場免費

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▲2024年的「御堂筋彩燈節」將於11/3至12/31閃耀大阪/ 圖片來源：大阪・光の饗宴官網



大阪聖誕節活動2024「大阪光文藝復興2024」

「大阪光文藝復興2024」將於12/14至25閃耀登場，以「Flourish」為主題，讓光雕投影與文藝復興風格完美結合，呈現如同童話般的夜景。這次不僅會在「大阪市政府」投影3D映射，還有150米「中之島燈飾街」、「大阪市中央公會堂」牆面投影映射，此外也會在中之島公園水上劇場河畔舉辦「河邊照明」，同時也有各個城市代表的投影，包含台北、台南、廣島等地，現場也會有美食市集可以用餐。



活動時間：12/14至12/25 17:00 - 23:00

活動地點：大阪市役所周邊至中之島公園

活動費用：入場免費

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▲日本聖誕節活動「大阪光文藝復興2024」將於12/14至25閃耀登場/ 圖片來源：大阪・光の饗宴官網



大阪聖誕節活動2024「天王寺公園聖誕市集」

這個冬天，來大阪過個濃濃德國風的聖誕節吧！「天王寺公園聖誕市集」將於11/29閃亮登場，現場將有熱紅酒、德國香腸、聖誕雜貨，還有德國製小木屋與超美聖誕樹等你來拍照打卡。喜歡動手的朋友更能參加蠟燭或雪景球工作坊，親手製作專屬聖誕回憶，來這邊絕對讓你的假期充滿暖暖的幸福感。

活動地點：大阪天王寺公園草坪廣場

活動期間：11/29 至 12/25 11:00 - 21:00（11/29 開幕當天為16:00）

活動費用：入場免費

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▲來大阪過個濃濃德國風的聖誕節吧！「天王寺公園聖誕市集」將於11/29閃亮登場/ 圖片來源：クリスマスマーケットin大阪