連不愛吃巧克力的人也會一秒愛上，由日本巧克力蛋糕名店-KEN’S CAFE TOKYO，主廚氏家健治跨海監製的巧克力杯子蛋糕，是今年冬天必吃的重磅巧克力甜點，豐富濃郁的可可香氣，有著大人系微苦甜滋味的杯子蛋糕，將在7-ELEVEN重磅登場，4入售價42元。



▲日本巧克力名廚監製統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕

首度來臺攜手統一蛋糕屋，打造超強巧克力杯子蛋糕

被日本網友喻為｢一生一定要吃一次｣，超級巧克力蛋糕名店-KEN’S CAFE TOKYO，與統一蛋糕屋首次攜手合作，在台灣就可以吃到。曾預定需要等2個月才吃得到的KEN’S CAFE TOKYO，連續八年獲日本知名美食網站TABELOG選為NO.1巧克力名店，主廚氏家健治在巧克力界享有盛名，是日本知名的巧克力主廚之一。



▲KEN’S CAFE TOKYO與統一蛋糕屋首次攜手合作

瞄準療癒系商機，24小時幸福甜點隨時供應

這次特別跨海監製統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕，氏家健治主廚表示：「希望可以帶給巧克力愛好者，不用飛日本就能吃到我們監製的巧克力蛋糕。｣首波攜手氏家主廚以｢24小時幸福生活提案｣為概念，隨時隨地都可以享用富有幸福感的甜點，設計兩款療癒系巧克力蛋糕：統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕與LADEARS巧克力生乳捲，在7-ELEVEN領先首賣，就是希望能將巧克力蛋糕迷人的幸福療癒感，透過全臺超過7,000家門市的7-ELEVEN隨時傳遞給大家。

統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕，大人系療癒甜點

統一蛋糕屋搶攻杯子蛋糕小點心商機開發新口味，在氏家健治主廚監製的巧克力魔法加持下，撲鼻濃郁的可可香氣，鬆軟杯子蛋糕加入主廚精選的醇厚法國進口70%巧克力，在充滿層次的巧克力風味搭配入口即化的鬆軟綿密口感，苦甜幸福滋味在舌尖綻放。

▲巧克力杯子蛋糕是大人系療癒甜點

迎接11月「世界蛋糕日」，即日起至11/26日止，7-ELEVEN推出指定蛋糕品項通通都可享第２件省10元優惠，除了可以買爆日本氏家健治主廚跨海監製的兩款巧克力蛋糕外，還有許多經典蛋糕，快來小七尋找專屬你的幸福。