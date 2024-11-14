為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 日本巧克力主廚跨海監製，超幸福巧克力杯子蛋糕，7-ELEVEN重磅登場。

日本巧克力主廚跨海監製，超幸福巧克力杯子蛋糕，7-ELEVEN重磅登場。

巧克力杯子蛋糕 統一蛋糕屋 KEN’S CAFE TOKYO
2024-11-14 14:00:00 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：統一企業
share
生活消費中心

生活消費中心

連不愛吃巧克力的人也會一秒愛上，由日本巧克力蛋糕名店-KEN’S CAFE TOKYO，主廚氏家健治跨海監製的巧克力杯子蛋糕，是今年冬天必吃的重磅巧克力甜點，豐富濃郁的可可香氣，有著大人系微苦甜滋味的杯子蛋糕，將在7-ELEVEN重磅登場，4入售價42元。

▲日本巧克力名廚監製統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕

首度來臺攜手統一蛋糕屋，打造超強巧克力杯子蛋糕

被日本網友喻為｢一生一定要吃一次｣，超級巧克力蛋糕名店-KEN’S CAFE TOKYO，與統一蛋糕屋首次攜手合作，在台灣就可以吃到。曾預定需要等2個月才吃得到的KEN’S CAFE TOKYO，連續八年獲日本知名美食網站TABELOG選為NO.1巧克力名店，主廚氏家健治在巧克力界享有盛名，是日本知名的巧克力主廚之一。

▲KEN’S CAFE TOKYO與統一蛋糕屋首次攜手合作

瞄準療癒系商機，24小時幸福甜點隨時供應

這次特別跨海監製統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕，氏家健治主廚表示：「希望可以帶給巧克力愛好者，不用飛日本就能吃到我們監製的巧克力蛋糕。｣首波攜手氏家主廚以｢24小時幸福生活提案｣為概念，隨時隨地都可以享用富有幸福感的甜點，設計兩款療癒系巧克力蛋糕：統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕與LADEARS巧克力生乳捲，在7-ELEVEN領先首賣，就是希望能將巧克力蛋糕迷人的幸福療癒感，透過全臺超過7,000家門市的7-ELEVEN隨時傳遞給大家。

統一蛋糕屋巧克力杯子蛋糕，大人系療癒甜點

統一蛋糕屋搶攻杯子蛋糕小點心商機開發新口味，在氏家健治主廚監製的巧克力魔法加持下，撲鼻濃郁的可可香氣，鬆軟杯子蛋糕加入主廚精選的醇厚法國進口70%巧克力，在充滿層次的巧克力風味搭配入口即化的鬆軟綿密口感，苦甜幸福滋味在舌尖綻放。
▲巧克力杯子蛋糕是大人系療癒甜點

迎接11月「世界蛋糕日」，即日起至11/26日止，7-ELEVEN推出指定蛋糕品項通通都可享第２件省10元優惠，除了可以買爆日本氏家健治主廚跨海監製的兩款巧克力蛋糕外，還有許多經典蛋糕，快來小七尋找專屬你的幸福。

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

12強炸雞買一送一！大巨蛋美食「BHC炸雞」買一送一連3天吃。

 下一篇chevron_right

GODIVA霜淇淋買一送一可寄冰！免費吃「巧克力優惠券」這樣領。
延伸閱讀
濃情巧克力蛋糕！法式甜點「法絨」巧巧話母親節限定蛋糕，三種不同濃度的巧克力打造媽咪會愛的法式巧克力蛋糕。
 編輯 李維唐
7-ELEVEN生土司新品上市！富含膳食纖維兼具健康與美味Q軟口感。
 生活消費中心
無糖更解渴！KIRIN冰結無糖檸檬7%正式常態販售，隨時都可以來一杯「無糖」的KIRIN冰結檸檬、炎炎夏日降火消暑必喝款。
 編輯 李維唐
巧克力控有新歡！巧克力新品「健達樂脆棒」餅乾脆片、牛奶內餡超療癒，期間限定7-ELEVEN、全家同步開賣。
 編輯 張人尹
keyboard_arrow_up