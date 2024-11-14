為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 聖誕節名古屋限定聖誕蛋糕超萌「小雞Piyorin」化身聖誕老人和馴鹿陪你過節。

聖誕節名古屋限定聖誕蛋糕超萌「小雞Piyorin」化身聖誕老人和馴鹿陪你過節。

聖誕節 名古屋 聖誕節蛋糕 期間限定 more
2024-11-14 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：ジェイアール東海フードサービス株式会社
share
特派員 Trish

特派員 Trish

聖誕節名古屋人氣的甜點品牌「小雞Piyorin」開放預訂聖誕蛋糕，除了每年聖誕節都秒殺的「小雞甜點綜合組」，今年還加碼推出「小雞蛋糕」和全新的「奢華草莓慕斯蛋糕」三款選擇。此外，名古屋站及勝川站的專賣店還會在12月1日～25日還有「聖誕老人小雞」和「馴鹿小雞」兩款聖誕節限定甜點。

聖誕節名古屋特產「小雞Piyorin」登場

即將迎來聖誕節，愛知縣名古屋烏雞蛋製成的布丁，包裹在香草味濃郁的巴伐利亞奶油中，再鋪上粉末狀海綿蛋糕，最後妝點成療癒感爆棚的 「小雞 」造型，精心製作的小雞Piyorin就此誕生。每款可愛表情各異，口味略帶甜味，一登場就廣受好評，小雞Piyorin還換上聖誕節限定新裝，與大家一起歡度聖誕節。
 
▲聖誕節名古屋超人氣又可愛的小雞蛋糕以多款造型新登場。

 

新品登場：奢華草莓慕斯蛋糕

今年的最聖誕節大亮點就屬這款以草莓果凍和白巧克力慕斯為內餡、外層包裹香甜草莓慕斯的奢華蛋糕，特別選用了以完美平衡甜酸度聞名的「愛きらり®」草莓製作，每口都能感受輕盈滑順的口感，絕對是聖誕節不能錯過的奢華享受。

▲滿滿聖誕節氣氛的草莓蛋糕，有滿滿的草莓果凍和白巧克力慕斯。

 

全新升級：小雞裝飾蛋糕

聖誕節經典款聖誕蛋糕今年全新升級，鬆軟的蛋糕體中間夾入滿滿的日本國產草莓，還加入了名古屋土雞蛋製作的「小雞布丁」，搭配鮮奶油的滋味讓人欲罷不能，最吸睛的當然是頂部戴著聖誕帽的可愛小雞裝飾，讓你的聖誕節增添更多歡樂氣氛！

▲名古屋土雞蛋製成的聖誕節蛋糕口感滿分。

 

年度人氣：小雞甜點綜合組

每年聖誕節都造成搶購熱潮的綜合組合今年也強勢回歸，除了經典香草口味，還有青蘋果、巧克力、草莓等共六種可愛小雞甜點，打扮成聖誕老人和馴鹿的小雞們，絕對能為你的聖誕節增添無限驚喜。

▲六隻精巧聖誕節小雞蛋糕，不只好吃，造型也很吸睛。

 

店舖限定：聖誕節限定小雞甜點

還有更多聖誕節驚喜喔！名古屋站的 Piyorin STATION Café Gentiane、Piyorin shop及勝川站的Piyorin shop Atelier 三家店舖將在12月1日起限量推出「聖誕老人小雞」和「馴鹿小雞」兩款聖誕節限定甜點。

▲2025年聖誕節限定「聖誕老人小雞」和「馴鹿小雞」蛋糕。


▲細膩又美味的內餡，每一口都充滿驚喜。


官方網站

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#聖誕節
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

咖啡全品項買一送一！12強棒球賽中華隊贏韓國，超商咖啡買一送一。

 下一篇chevron_right

桃園市中壢區桃園中壢禪燒肉。古代秀才書房吃燒肉！全程代烤服務最好、價格不是天花板的全和牛盛宴！ 11/11起雙人套餐一律88折！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣
延伸閱讀
最萌小雞化身吐司造型年輪蛋糕，名古屋招牌小雞 Piyolin×模具年輪蛋糕專門店 Katanukiya 強強聯手。
 特派員 Trish
草莓這樣搭居然超好喝！統一AB優酪乳X Mr.Wish 鮮果茶玩家聯手開發草莓優酪乳創意特調，香甜口感融化你的心。
 生活消費中心
新竹不再是美食沙漠！超夯「33間新竹甜點店」清單公開，甜點控推爆「階段甜點、一百種味道」全上榜。
 編輯 林奕如
誰說只能吃亞尼克！Nozomi Bakery「紫芋金莎」領軍5款蛋糕捲登場，Whittard伯爵茶、小山園抹茶甜點控一次吃到過癮。
 編輯 張人尹
keyboard_arrow_up