聖誕節名古屋人氣的甜點品牌「小雞Piyorin」開放預訂聖誕蛋糕，除了每年聖誕節都秒殺的「小雞甜點綜合組」，今年還加碼推出「小雞蛋糕」和全新的「奢華草莓慕斯蛋糕」三款選擇。此外，名古屋站及勝川站的專賣店還會在12月1日～25日還有「聖誕老人小雞」和「馴鹿小雞」兩款聖誕節限定甜點。

聖誕節名古屋特產「小雞Piyorin」登場

即將迎來聖誕節，愛知縣名古屋烏雞蛋製成的布丁，包裹在香草味濃郁的巴伐利亞奶油中，再鋪上粉末狀海綿蛋糕，最後妝點成療癒感爆棚的 「小雞 」造型，精心製作的小雞Piyorin就此誕生。每款可愛表情各異，口味略帶甜味，一登場就廣受好評，小雞Piyorin還換上聖誕節限定新裝，與大家一起歡度聖誕節。



▲聖誕節名古屋超人氣又可愛的小雞蛋糕以多款造型新登場。





新品登場：奢華草莓慕斯蛋糕

今年的最聖誕節大亮點就屬這款以草莓果凍和白巧克力慕斯為內餡、外層包裹香甜草莓慕斯的奢華蛋糕，特別選用了以完美平衡甜酸度聞名的「愛きらり®」草莓製作，每口都能感受輕盈滑順的口感，絕對是聖誕節不能錯過的奢華享受。



▲滿滿聖誕節氣氛的草莓蛋糕，有滿滿的草莓果凍和白巧克力慕斯。





全新升級：小雞裝飾蛋糕

聖誕節經典款聖誕蛋糕今年全新升級，鬆軟的蛋糕體中間夾入滿滿的日本國產草莓，還加入了名古屋土雞蛋製作的「小雞布丁」，搭配鮮奶油的滋味讓人欲罷不能，最吸睛的當然是頂部戴著聖誕帽的可愛小雞裝飾，讓你的聖誕節增添更多歡樂氣氛！



▲名古屋土雞蛋製成的聖誕節蛋糕口感滿分。





年度人氣：小雞甜點綜合組

每年聖誕節都造成搶購熱潮的綜合組合今年也強勢回歸，除了經典香草口味，還有青蘋果、巧克力、草莓等共六種可愛小雞甜點，打扮成聖誕老人和馴鹿的小雞們，絕對能為你的聖誕節增添無限驚喜。



▲六隻精巧聖誕節小雞蛋糕，不只好吃，造型也很吸睛。





店舖限定：聖誕節限定小雞甜點

還有更多聖誕節驚喜喔！名古屋站的 Piyorin STATION Café Gentiane、Piyorin shop及勝川站的Piyorin shop Atelier 三家店舖將在12月1日起限量推出「聖誕老人小雞」和「馴鹿小雞」兩款聖誕節限定甜點。



▲2025年聖誕節限定「聖誕老人小雞」和「馴鹿小雞」蛋糕。





▲細膩又美味的內餡，每一口都充滿驚喜。





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