哈利波特迷，聖誕節禮物就在小七買！7-ELEVEN這次特別推出期間限定「哈利波特魔法世界門市快閃購」，總共24款限定小物。包含超精緻霍格華茲校徽LED燈、嘿美小夜燈，還有放大版150公分立體掃帚抱枕，不管你是哪個學院的粉絲，哈利波特鐵粉通通買起來。



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▲哈利波特魔法世界，7-ELEVEN聖誕節集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供



▲7-ELEVEN聖誕節前推出「哈利波特魔法世界」集點活動 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN搶先在聖誕節前，推出超有節慶氣氛「哈利波特魔法世界門市快閃購」限定活動，在11/13-12/31期間會員消費不限金額就能加購，直接連集點都跳過。集點小物包含增加臥室氣氛的哈利波特鬧鐘夜燈、嘿美立體夜燈，還有超精緻「霍格華茲校徽LED燈」附魔杖遙控器，就算是麻瓜也能用魔杖開關燈。



▲哈利波特魔法世界快閃購，7-ELEVEN周邊推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



▲哈利波特魔法世界快閃購活動周邊必買推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



同時本次會員快閃購更推出魔杖主題「限量魔杖筆套組、觸控筆套魔杖」、掃帚主題「50cm大尺寸立體掃帚」大抱枕，幫粉絲們增添魔法師裝備。如果要挑選聖誕節交換禮物，也有199元、299元價格的桌墊、馬克杯、存錢筒，或是送女友質感系「學院香水、四學院禮盒組」增添浪漫氣氛。



▲哈利波特聖誕節交換禮物推薦必買 / WalkerLand窩客島整理提供



▲7-ELEVEN集點活動，哈利波特魔法世界必買小物 / WalkerLand窩客島整理提供





7-ELEVEN「哈利波特魔法世界門市快閃購」

門市快閃購活動期間：2024/11/13-2024/12/31，OPENPOINT會員至7-ELEVEN門市單筆不限金額消費，結帳時報會員手機號碼，即可享限定商品加價購。

門市快閃購限定品項：

第一波活動時間：11/13(三)15:00開始至11/24(日)

限量哈利波特鬧鐘夜燈：599元/款

限量嘿美立體夜燈：499元/款

限量霍格華茲校徽LED燈與魔杖遙控器套組：999元/款

限量特快車氣氛燈：399元/款

限量魔法書造型存錢筒：299元/款

限量魔杖筆套組：699元/款

限量劫盜地圖大桌墊：299元/款

限量劫盜地圖變色馬克杯：299元/款

限量嘿美造型馬克杯：299元/款

限量霍格華茲杯墊四件組：199元/款



第二波活動時間：11/13(三)15:00開始至12/31(二)

限量哈利波特公仔（共2款）：799元/款

限量26cm造型存錢筒（共2款）：嘿美款688元，多比款788元

限量150cm大尺寸立體掃帚（共3款）：788元/款

限量面紙盒套（共4款）：238元/款

限量哈利波特金邊馬克杯（共3款）：499元/款

限量帆布側背包（共4款）：488元/款

限量觸控筆筆座：989元/款

限量觸控筆套魔杖：989元/款

限量iPad鍵盤保護殼：2189元/款

限量法蘭絨毯：599元/款

限量學院華夫格浴袍（共4款）：1999元/款

限量天絲可水洗止鼾枕（共2款）：699元/款

限量學院香水30ml（共4款）：1799元/款

限量四學院禮盒組：6900元/款