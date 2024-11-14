MUJI無印良品11/14於林口MITSUI OUTLET PARK 2館盛大開幕，這是MUJI在新北市最大的門市，提供多樣生活選擇，進一步強化該區域的消費吸引力。林口三井OUTLET自2016年進駐後，以品牌選擇豐富且價格實惠，吸引大量消費者。MUJI無印良品進駐林口三井OUTLET 2館，希望成為國內外觀光客的新興熱點，更期望為周邊住宅區及商辦提供日常消費便利，展現無印良品的多元服務理念。



▲▼MUJI無印良品 MITSUI OUTLET PARK 林口門市1114盛大開幕 / WalkerLand窩客島整理提供





MUJI林口三井門市佔地達610坪，產品線涵蓋男女服飾、兒童服飾、家具家用品、文具、食品與美妝保養品，且引入新北市唯一的「刺繡工房」，顧客可在購買布製品後進行刺繡，打造個性化商品。門市特別設置「Open MUJI」空間，未來計畫舉辦多元活動，期望成為民眾交流的平台，共同創造「好感生活」。



▲▼MUJI無印良品 MITSUI OUTLET PARK 林口門市佔地達610坪，產品線涵蓋男女服飾、兒童服飾、家具家用品、文具、食品與美妝保養品 / WalkerLand窩客島整理提供





同時，MUJI無印良品門市在裝潢方面重視永續環保，以大量回收紅磚營造自然氛圍，並以疏伐木製作「木絲水泥板」、大鹿林道火災後木材作為壁材，展現對生態保育的承諾，門市並販售利用災區剩餘木材製成的生物炭除濕包，有效吸附異味與濕氣，體現循環經濟理念。



▲▼MUJI無印良品 MITSUI OUTLET PARK 林口門市在裝潢方面重視永續環保，以大量回收紅磚營造自然氛圍，並以疏伐木製作「木絲水泥板」、大鹿林道火災後木材作為壁材 / WalkerLand窩客島整理提供





此外，MUJI門市內設有「MUJI POCKET」咖啡機與「補水站」，提供顧客選擇購買咖啡或自行攜帶水瓶取用免費飲水，讓人們在購物之餘也能舒適享受片刻休息。門市更設立「Re Park」回收再生服務，涵蓋丹寧衣物、玻璃瓶、食品與保養瓶罐的回收，將資源透過設計與再製，重新賦予新生命。MUJI也鼓勵民眾分享物品，共同參與愛物惜物的實踐，為循環經濟盡一份力。



▲▼MUJI無印良品 MITSUI OUTLET PARK 林口門市設有「MUJI POCKET」咖啡機與「補水站」 / WalkerLand窩客島整理提供





為迎接開幕人潮，MITSUI OUTLET PARK 林口門市更提供「自助收銀」服務，顧客可直接帶商品至自助收銀區進行簡便的信用卡或行動支付操作，不僅縮短排隊時間，也提高結帳效率。讓更多喜歡MUJI無印良品的顧客可以享受最自然無壓力的購物體驗。



為慶祝盛大開幕，MUJI無印良品MITSUI OUTLET PARK 林口門市推出消費滿額折抵及贈品活動。自11月21日至11月27日，單筆消費滿1,000元即可折抵100元；自11月21日至12月1日，單筆消費滿2,000元即贈送限定霧款玻璃水瓶，數量有限，送完為止。這些限定優惠不僅為消費者帶來驚喜，也增添到訪門市的樂趣。



▲▼MUJI無印良品 MITSUI OUTLET PARK 林口門市提供「自助收銀」服務，顧客可直接帶商品至自助收銀區進行簡便的信用卡或行動支付操作 / WalkerLand窩客島整理提供





MUJI無印良品MITSUI OUTLET PARK 林口門市 消費滿額折抵活動

時間：11月21日（四）至11月27日（三）

內容：單筆消費滿1,000元可折抵100元，滿2,000元可折抵200元，以此類推。



MUJI無印良品MITSUI OUTLET PARK 林口門市 消費滿額贈品活動

時間：11月21日（四）至12月1日（日）

內容：單筆消費滿2,000元，贈送限定霧款玻璃水瓶一個（每日限量，贈完為止，不累贈）。