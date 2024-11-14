聖誕節交換禮物就買迪士尼！迪士尼官方線上購物網Disney Store，於今日上架一系列迪士尼聖誕節新品，從米奇米妮的聖誕倒數日曆，到史迪奇聖誕襪及唐老鴨火車套組，充滿節日氣氛的商品讓人不禁沉浸在歡樂氛圍中。除了經典的迪士尼角色外，還包含皮克斯、漫威與星際大戰等不同主題，無論是派對禮物或居家裝飾，Disney Store讓人們一站式輕鬆滿足所有聖誕願望，為這個冬天增添溫暖的魔法。



▲迪士尼聖誕節新品Disney Store上架 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲迪士尼聖誕節新品推薦：米奇米妮、奇奇蒂蒂聖誕系列絨毛玩偶 / WalkerLand窩客島整理提供。



孩子們的夢幻驚喜也不缺席，Disney Store為各年齡層的粉絲準備了豐富的玩具系列。擁有語音功能的《玩具總動員》可動模型，讓巴斯光年、胡迪、叉奇等角色伴隨孩子展開冒險。而《汽車總動員》手提玩具套組更能重現電影經典場景，讓小朋友隨時與閃電麥坤共遊油車水鎮。此外，「Once Upon a Story」系列迷你娃娃套組重現艾莎、貝兒、樂佩等經典場景，為公主迷們打造屬於自己的童話世界。



▲迪士尼聖誕節新品推薦：玩具總動員絨毛玩偶 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲迪士尼聖誕節新品推薦：史迪奇雪人系列 / WalkerLand窩客島整理提供。



今年的聖誕裝飾，Disney Store以多樣家居用品讓居家氛圍更具節慶感。從米奇聖誕餅乾罐、聖誕馬克杯，到米妮聖誕圍裙，讓居家佈置充滿迪士尼的奇幻元素。配合柔軟的米奇圖示雪人抱枕與雪花水晶球蠟燭，家中處處都能感受到聖誕的溫馨。這些小巧的家居裝飾，為寒冬中的每個人注入暖意，讓生活中的每個角落充滿聖誕節的浪漫與愉悅。



▲迪士尼聖誕節新品推薦：米奇圖示雪人抱枕 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲迪士尼聖誕節新品推薦：米奇水晶球 / WalkerLand窩客島整理提供。



此外，交換禮物首選的神秘盲盒也已經上架！Munchlings 雪橇甜點系列香氛絨毛玩偶和 D23 迪士尼 Lacers 系列潮鞋盲盒，讓開盒的瞬間充滿驚喜。若喜歡實用又可愛的禮物，迪士尼鑰匙圈及包包吊飾同樣是節日熱門選擇。聖誕倒數日曆也不容錯過，每日開啟一扇小門，迎接不同的角色亮相，在聖誕倒數的日子裡充滿迪士尼的陪伴與幸福氛圍。





▲迪士尼聖誕節新品推薦：迪士尼 Munchlings 雪橇甜點系列 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲迪士尼聖誕節新品推薦：迪士尼聖誕倒數日曆 / WalkerLand窩客島整理提供。​​​​​​​





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