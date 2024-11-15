三麗鷗人氣公仔Hello Kitty陪伴大家走過50個年頭，為了慶祝這個重要時刻，日本Happy籤推出「HELLO KITTY 50th～Happy Anniversary★～」抽獎活動，眾多公仔和周邊於11月29日起在日本全國7-11、伊藤洋華堂、LOFT及 YOUME TOWN陸續開賣，還有每抽必中超可愛Hello Kitty限定週邊，粉鐵千萬不要錯過。

50週年限定公仔：Hello Kitty經典造型再度亮相

這次的公仔抽獎活動將1974年誕生，橫跨50年的Hello Kitty經典造型完整收錄，不只有Hello Kitty，她的男朋友Daniel、雙胞胎妹妹Mimmy，以及爸爸媽媽和好朋友等超多角色，通通化身療癒周邊，準備與粉絲們一起慶祝Hello Kitty的50歲生日。



▲從1974年至今的經典公仔，三麗鷗Hello Kitty迷一定要收槽藏。





特獎＋8種獎項：Hello Kitty大號公仔、

本次的大獎「特獎」為超萌的40公分高 Hello Kitty 特大號公仔，包裝盒設計成可愛的蘋果量身高造型，公仔腳底還有特別的50週年紀念刺繡，絕對是Hello Kitty 公仔粉絲們不能錯過的收藏品。



▲經典大Hello Kitty公仔高有40公分。



A獎是讓人愛不釋手的迷你公仔收藏組，共有15款經典造型立體化，每一款的包裝盒都印有不同年代的設計，擺設收藏兩相宜。



▲15款造型不壹樣的可愛Hello Kitty公仔。



B獎是手感柔軟的絨毛娃娃吊飾，將Hello Kitty標誌性的大臉萌樣完美呈現，共有5種款式可以收集。



▲除了公仔，三麗鷗Hello Kitty也推出絨毛掛飾。



C獎則是實用性與可愛度兼具的托特包，A4大小剛剛好，三種經典圖案讓你隨心挑選。



▲印賞各種Ｈello Kitty造型的托特包非常實用。



日常小物控一定要收藏D獎的扁平收納包，不只收錄了嬰兒版Kitty和Daniel的可愛圖案，尺寸更是可放進包包的完美大小。



▲還有很多Hello Kitty圖像表收納包。



E獎的壓克力吊飾有12款造型可以蒐集，絕對是包包必備的療癒小物。



▲Hello Kitty小物也很值得收集。



F獎是經典造型的徽章組合，一組兩個剛剛好能跟閨蜜分享。



▲三麗鷗Hello Kitty經典徽章。





G獎是超實用的造型貼紙組，一次就能獲得5張可愛貼紙，讓你的手帳、筆記本都充滿Kitty風！



▲花樣很多的Hello Kitty貼紙大人小孩都喜歡。



最後，抽到最後一張抽獎籤的幸運得主還能獲得LAST獎的限定超大公仔！7-11限定版是38公分高的Hello Kitty坐姿公仔，完美重現1974年最初的經典造型；其他通路則推出44公分高的站姿版本，重現1976年Hello Kitty首次站立的珍貴模樣。





▲最幸運的可以抽到38公分高的Hello Kitty坐姿公仔與44公分高的站姿版本。



Happyくじ「HELLO KITTY 50th～ハッピーアニバーサリー★～」

價格：1次 850.30日幣(含稅)

販售日期：2024年11月29日起

販售地點：7-11、伊藤洋華堂、LOFT 以及 YOUME TOWN

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