12強贏了多明尼加！世界棒球12強賽事中，11/14晚間中華隊以2:1擊敗強敵多明尼加隊，連續兩天贏球的心情讓球迷們嗨翻。這次4大超商為了慶祝12強再贏球，於11/15推出咖啡優惠，7-ELEVEN精品美式買2送2，思樂冰買一送一，全家美式咖啡買一送一、萊爾富咖啡全品項買一送一、OK超商則是買二送一，慶祝中華隊在12強又多一勝的戰績。



▲12強贏多明尼加，4大超商咖啡買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



慶祝12強賽又拿下一勝，7-ELEVEN在APP行動隨時取推出「精品大杯美式」買2送2，以及珍珠奶茶買2送1、浪味仙買1送1等優惠，門市也能享思樂冰買一送一。全家超商則在線上隨買跨店取推出經典美式買1送1、Famicollection檸檬氣泡水買1送1，線上就能搶優惠。



▲中華隊於12強賽事擊敗多明尼加，咖啡買一送一慶功 / WalkerLand窩客島整理提供



萊爾富則延續首勝的霸氣，「Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1」活動再延長一日，在11/15 23:59前都可享16款飲品買一送一。OK超商則針對本次贏球推出「杯莊園美式/拿鐵，極淬莊園美式/拿鐵」買二送一優惠，還有聯名飲品OKmart X 茗京萃「美聲茶飲」39元應援價，跟中華隊一起慶祝12強的兩場勝利。



▲12強賽事中華隊又取下一勝，超商推出咖啡買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



▲應援中華隊12強賽事，超商祭出咖啡優惠 / WalkerLand窩客島整理提供





7-ELEVEN 12強賽 贏多明尼加慶祝優惠

活動期間：11/15 00:00 -11/16

活動內容：

行動隨時取：CITY PRIMA精品大杯美式 買2送2

行動隨時取：CITY PEARL珍珠奶茶 買2送1

行動隨時取：舒跑Energy能量飲料250ml 買2送2

行動隨時取：浪味仙-田園蔬菜口味 買1送1

門市：思樂冰大杯全口味買1送1



全家 12強賽 贏多明尼加慶祝優惠

活動期間：11/15 10:00 -23:59

活動內容：

隨買跨店取：經典美式買1送1、Famicollection檸檬氣泡水買1送1



萊爾富 12強賽 贏多明尼加慶祝優惠

活動期間：即日起至11月15日23:59

活動內容：萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。



OK 12強賽 贏多明尼加慶祝優惠

活動期間：11月15日

活動內容：

OKCAFE大杯莊園美式/拿鐵，極淬莊園美式/拿鐵，享買二送一。

即日起至11月17日，OKmart X 茗京萃「美聲茶飲」兩款飲品享每杯$39元。