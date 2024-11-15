屏東最美夜景點燈！對於屏東人而言，一年一度最浪漫的時刻就在等「四重溪溫泉季」點燈，今年以「風域半島・出湯之泉」為主打，打造一座溫泉和光影藝術結合的慶典，將於11/22正式點燈當天也將邀請「十鼓擊樂團」震撼演出。現場有11座絕美燈海、光影藝術裝置，連續101天邀請大家來國境之南屏東賞燈、耍浪漫
▲▼2024屏東四重溪溫泉公園季點燈 / WalkerLand窩客島整理提供。
2024屏東四重溪溫泉季以「木漏れ日」為概念，規劃大型光影藝術裝置，分為「出湯」、「和解」、「綻放」和「湯道」四大主題，共展出11件燈光藝術作品。從四重溪溫泉公園延伸至牡丹旭海溫泉的展區設計，讓遊客宛如置身光影交錯的自然秘境，增添泡湯的夢幻體驗。晚間17:30至22:30開放亮燈，沉浸式的光影藝術裝置，有整片藍綠色燈海上頭有有光球點綴；亦有利用光線勾勒出的立體矩陣，穿梭在其中拍出夢幻照。
▲▼2024屏東四重溪溫泉公園季 四大主題光影藝術 / WalkerLand窩客島整理提供。
在四重溪溫泉公園和溫泉老街周邊，在活動期間也將設置60多攤在地與特色「溫泉市集」，當地美食、手作小物及特色商品齊聚好逛、又好買。此外，獨具特色的「溫泉路跑」將於明年2/15登場，結合自然美景與輕鬆的運動方式，讓參與者一邊跑步一邊欣賞周邊美景。而為方便遠道而來的旅客，特設至「郵輪巴士」，從高鐵左營站直接接駁至四重溪，沿途設有解說員帶領遊客探索溫泉村與在地文化，讓旅行更輕鬆自在。
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▲▼期間限定屏東景點「四重溪溫泉公園季」 / WalkerLand窩客島整理提供。
屏東四重溪溫泉公園季 光藝術裝置
活動日期：2024年11月22日至2025年3月2日
亮燈時間：每日17:30-22:30
地點：四重溪溫泉公園、旭海溫泉
屏東四重溪溫泉公園季 溫泉市集
日期：2024年11月22-24日、2025年1月29日至2月2日
時間：15:00-21:00
地點：四重溪溫泉公園、四重溪溫泉國小分校
屏東四重溪溫泉公園季 溫泉路跑
日期：2025年2月15日
時間：14:00-21:00
地點：四重溪溫泉公園
屏東四重溪溫泉公園季 郵輪巴士
活動期間：2024年11月23日至2025年1月19日
報名連結：
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