巴哥漢堡店！從餐車起家的「Three Pugs 三巴漢堡」於去年終於落腳於台北東區，堅持自製漢堡肉排、精選麵包與秘製醬料，不只有飽滿多汁的漢堡，更有一般漢堡店吃不到的法式甜甜圈。同時，這邊美式風格餐廳超好拍，還有超可愛的店長「巴哥犬巴巴」會不定時來店裡打招呼，實在是可愛至極。



▲▼東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」店長是超可愛巴哥犬/ WalkerLand窩客島整理提供





「Three Pugs 三巴漢堡」位於捷運忠孝復興站附近，步行可達頂好廣場與SOGO忠孝館，地點超便利。店內裝潢時尚又有趣，滿滿的美式餐廳氛圍，一踏入便感到耳目一新。



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▲東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」位於捷運忠孝復興站附近/ WalkerLand窩客島整理提供



「Three Pugs 三巴漢堡」來這邊必點經典口味「油漬大蒜美乃滋漢堡」，醬汁帶有蒜香與美乃滋的滑順，搭配厚實4oz漢堡排、鹹香煎培根，以及帶有淡淡奶香的艾曼塔起司片，綴以低溫烘烤風乾小番茄，鹹香酸甜一次擁有，口味融合得恰到好處。



▲東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」推薦菜單：油漬大蒜美乃滋漢堡/ WalkerLand窩客島整理提供



除了漢堡，店內的 「世界和平炸雞翅」也有許多網友推薦，酥脆不油膩，搭配特製酸香醬汁，滋味令人難忘。最後別忘了來份「法式甜甜圈」，熱騰騰灑滿糖粉，長得有點像是台式雙胞胎的感覺，讓人瞬間回到童年時光。如果大家也喜歡美式手作漢堡，下次來東區別忘了順道來吃個漢堡，順便和店長拍個照囉。



▲▼東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」來這吃飯順便和店長拍個照/ WalkerLand窩客島整理提供





台北東區漢堡推薦 Three Pugs 三巴漢堡

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄15-2號1樓

營業時間：11:30–21:00；週一二公休