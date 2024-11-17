為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 巴哥漢堡店！台北東區必吃「三巴漢堡 Three Pugs」美式風格餐廳超好拍，招牌口味必吃。

巴哥漢堡店！台北東區必吃「三巴漢堡 Three Pugs」美式風格餐廳超好拍，招牌口味必吃。

台北美食 東區美食 忠孝復興美食 三巴漢堡 more
2024-11-17 20:51:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

巴哥漢堡店！從餐車起家的「Three Pugs 三巴漢堡」於去年終於落腳於台北東區，堅持自製漢堡肉排、精選麵包與秘製醬料，不只有飽滿多汁的漢堡，更有一般漢堡店吃不到的法式甜甜圈。同時，這邊美式風格餐廳超好拍，還有超可愛的店長「巴哥犬巴巴」會不定時來店裡打招呼，實在是可愛至極。
▲▼東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」店長是超可愛巴哥犬/ WalkerLand窩客島整理提供
▲▼東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」店長是超可愛巴哥犬/ WalkerLand窩客島整理提供
▲▼東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」店長是超可愛巴哥犬/ WalkerLand窩客島整理提供

「Three Pugs 三巴漢堡」位於捷運忠孝復興站附近，步行可達頂好廣場與SOGO忠孝館，地點超便利。店內裝潢時尚又有趣，滿滿的美式餐廳氛圍，一踏入便感到耳目一新。

推薦閱讀：漢堡界的貓咪咖啡廳！忠孝新生美食「TakeOut」貓店長超可愛，手工漢堡超涮嘴。
▲東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」位於捷運忠孝復興站附近/ WalkerLand窩客島整理提供
▲東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」位於捷運忠孝復興站附近/ WalkerLand窩客島整理提供

「Three Pugs 三巴漢堡」來這邊必點經典口味「油漬大蒜美乃滋漢堡」，醬汁帶有蒜香與美乃滋的滑順，搭配厚實4oz漢堡排、鹹香煎培根，以及帶有淡淡奶香的艾曼塔起司片，綴以低溫烘烤風乾小番茄，鹹香酸甜一次擁有，口味融合得恰到好處。
▲東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」推薦菜單：油漬大蒜美乃滋漢堡/ WalkerLand窩客島整理提供
▲東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」推薦菜單：油漬大蒜美乃滋漢堡/ WalkerLand窩客島整理提供

除了漢堡，店內的 「世界和平炸雞翅」也有許多網友推薦，酥脆不油膩，搭配特製酸香醬汁，滋味令人難忘。最後別忘了來份「法式甜甜圈」，熱騰騰灑滿糖粉，長得有點像是台式雙胞胎的感覺，讓人瞬間回到童年時光。如果大家也喜歡美式手作漢堡，下次來東區別忘了順道來吃個漢堡，順便和店長拍個照囉。
▲▼東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」來這吃飯順便和店長拍個照/ WalkerLand窩客島整理提供
▲▼東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」來這吃飯順便和店長拍個照/ WalkerLand窩客島整理提供
▲▼東區新開幕漢堡店「Three Pugs 三巴漢堡」來這吃飯順便和店長拍個照/ WalkerLand窩客島整理提供
 

台北東區漢堡推薦 Three Pugs 三巴漢堡

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄15-2號1樓
營業時間：11:30–21:00；週一二公休

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台中和牛燒肉推薦，和牛EMPEROR，日本A5和牛專賣，專人代烤頂級燒肉饗宴，ごちそうさまでした
延伸閱讀
漢堡界的貓咪咖啡廳！忠孝新生美食「TakeOut」貓店長超可愛，手工漢堡超涮嘴。
 記者 蕭芷琳
漢堡排免費搶先吃！Hamburg Yoshi 漢堡排＿嘉5/11插旗中和環球，首次開放「免費搶先吃」漢堡排控衝了。
 編輯 張人尹
日本漢堡排再加一！日本「漢堡排 嘉yoshi」台灣一號店要開了，中和人狂敲碗hamburg yoshi牛舌漢堡排、和牛漢堡排。
 編輯 張人尹
新莊11元喝到飽！金色三麥SUNMAI BURGER麥漢堡進駐新莊宏匯廣場，開幕首週「吃堡換酒」、再加碼11元1小時無限暢飲。
 編輯 李維唐
半筋半肉牛筋堡來了！屠夫漢堡「台式牛肉麵漢堡」配上冬瓜茶香蕉奶昔，每一口都絕了。
 編輯 李維唐
keyboard_arrow_up