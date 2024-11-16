壽司郎買一送一只有3天！被網友笑稱是被耽誤的甜點店「壽司郎」，店內販售各種甜點好吃程度堪比訪間甜點專賣店，近日綜合水果煉乳冰糕被點到大缺貨，壽司郎為了回饋大家的喜愛，無預警加碼推出「2款霜淇淋買一送一」優惠，等於一份只要20元就能吃到香濃北海道霜淇淋，超划算。同時，推出免費升級的「生鮭魚親子壽司」也只要銅板價40元，一定要趁機去吃起來。



▲▼壽司郎優惠 霜淇淋買一送一、40元生鮭魚親子壽司 / WalkerLand窩客島整理提供。





將於11/18~11/20快閃登場的壽司狼優惠，首推必點升級版「生鮭魚親子壽司」以新鮮生鮭魚為基底，搭配鹹香鮭魚卵，讓整份壽司的層次更豐富。而霜淇淋則是有奶香四溢「北海道牛奶霜淇淋」、甜而不膩的「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」買一送一，40元吃兩份超幸福。



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▲▼壽司郎優惠霜淇淋買一送一、壽司新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。





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壽司郎買一送一優惠

活動時間：2024/11/18~11/20

品項、售價：

北海道牛奶霜淇淋40元 買一送一

黑糖蜜黃豆粉霜淇淋40元 買一送一



壽司郎 生鮭魚親子壽司

活動時間：2024/11/18~11/20

售價：40元



注意事項：商品數量有限，售完為止，各店庫存依公告為準。