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板橋人吃藏壽司！藏壽司板橋遠科店開幕9折，免費送迪士尼零錢包。

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2024-11-13 09:38:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：藏壽司
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編輯 張人尹

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板橋人的藏壽司再加一！板橋不只迎來新北耶誕城，還有全新「藏壽司板橋遠科店」在11/19起試營運，為板橋壽司控帶來日系風情的藏壽司新店面，還有板橋限定開幕優惠，滿額免費送迪士尼TSUM TSUM零錢包、洗衣袋，板橋人準時開衝。

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▲藏壽司板橋遠科店開幕9折，板橋人的藏壽司新開店  / WalkerLand窩客島整理提供

藏壽司板橋遠科店11/26正式開幕、試營運自11/19開跑，地點位於板橋遠東通訊園區、接近捷運亞東醫院站。這次藏壽司板橋遠科店以充滿濃厚日本風情的「番付表牆」作為外觀主題，營造出日本風情滿滿的用餐氛圍。在11/19-12/2開幕期間，參加社群活動用餐即享9折優惠，吸引板橋人吃起來。

▲藏壽司板橋遠科店，板橋人的藏壽司新地標  / WalkerLand窩客島整理提供

此外，在全台藏壽司本次更推出還有「迪士尼小物滿額贈」活動，11/11起消費滿1200元即可獲得超可愛的「迪士尼TSUM TSUM」限量洗衣袋，11/19起則祭出「迪士尼Tsum Tsum系列限量零錢包」滿額贈，連新開幕的藏壽司板橋遠科店也可參加活動。

▲藏壽司迪士尼TSUM TSUM滿額贈，迪士尼零錢包  / WalkerLand窩客島整理提供

▲藏壽司迪士尼TSUM TSUM滿額贈，迪士尼洗衣袋  / WalkerLand窩客島整理提供

進入秋季，藏壽司也精心策劃「品蟹鮭來祭」活動，限時推出七款人氣秋季海味料理，讓粉絲們享受鮮美滋味！從「豪華三鮮」到「酥脆赤蝦握壽司」，每道菜都展現滿滿秋意，還有炙烤松露美乃滋鮮蝦等三款月度推薦料理，讓壽司控秋天也吃飽飽。

▲藏壽司品蟹鮭來祭新品  / WalkerLand窩客島整理提供

 

藏壽司板橋遠科店

地址：新北市板橋區遠東路62之3號
試營運時間：2024/11/19(二)~11/25(一)
正式開幕時間：2024/11/26(二)
開幕優惠活動：11月 19 日至 12 月 2 日期間，參加社群活動用餐即享 9 折優惠

 

藏壽司 迪士尼Tsum Tsum滿額贈活動

1、迪士尼Tsum Tsum系列限量洗衣袋
活動期間：11/11（一）起，限量換完為止。
活動方式：當日折扣後單筆消費滿 1,200 元以上，按讚藏壽司官方 Facebook 粉絲專頁，並加入藏壽司官方LINE好友，至櫃台出示畫面及發票，即可兌換期間限定「迪士尼Tsum Tsum系列限量洗衣袋」乙個 


2、迪士尼Tsum Tsum系列限量零錢包
活動期間：11/19（二）起，限量換完為止。
當日折扣後單筆消費滿1,200 元以上，追蹤藏壽司官方 Instagram 粉絲專頁，並加入藏壽司官方LINE好友，至櫃台出示畫面及發票，即可兌換期間限定「迪士尼Tsum Tsum系列限量零錢包」乙個 

 

 

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