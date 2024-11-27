鳥取親子旅遊一定要安排「鳥取砂丘兒童王國」，園區佔地19萬平方公尺、設有豐富的兒童遊樂設施，如：夢想城堡、單軌列車、小火車等，也提供親子能一起參與的多元DIY活動；自2023年「寶可夢穿山鼠公園」落成後，不乏衝著寶可夢前來鳥取旅遊的寶可夢迷。



▲▼寶可夢穿山鼠公園位於鳥取砂丘兒童王國/ WalkerLand窩客島整理提供



鳥取砂丘兒童王國

地址：鳥取市浜坂1157－１

交通：鳥取車站搭乘公車至「子供の国入口」，步行10分鐘

備註：外國觀光客享半價優惠，門票只要250円，需出示護照