鳥取親子旅遊一定要安排「鳥取砂丘兒童王國」，園區佔地19萬平方公尺、設有豐富的兒童遊樂設施，如：夢想城堡、單軌列車、小火車等，也提供親子能一起參與的多元DIY活動；自2023年「寶可夢穿山鼠公園」落成後，不乏衝著寶可夢前來鳥取旅遊的寶可夢迷。
▲▼寶可夢穿山鼠公園位於鳥取砂丘兒童王國/ WalkerLand窩客島整理提供
「鳥取砂丘兒童王國」鄰近鳥取代表性景點「鳥取砂丘」，是當地居民時常帶小朋友來盡情玩耍的大型遊樂園;而「寶可夢穿山鼠公園」特地選於2023年5月5日、適逢「鳥取砂丘兒童王國」五十週年紀念開幕，希望能加深孩子與寶可夢之間的連結。
▲▼寶可夢穿山鼠公園有多樣以穿山鼠造型遊樂設施/ WalkerLand窩客島整理提供
「寶可夢穿山鼠公園」共設有11項以穿山鼠與阿羅拉穿山鼠為主題的遊樂設施，如：沙場、溜滑梯、蹺蹺板、繩索吊橋等，小朋友可以在此與穿山鼠一同體驗在沙地遊玩的樂趣；此外，要注意的是「鳥取砂丘兒童王國」提供外國觀光客半價優惠，只要出示護照即可以日幣250元優惠價入場。
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▲寶可夢穿山鼠公園/ WalkerLand窩客島整理提供
▲鳥取砂丘兒童王國的大型遊樂設施/ WalkerLand窩客島整理提供
鳥取砂丘兒童王國
地址：鳥取市浜坂1157－１
交通：鳥取車站搭乘公車至「子供の国入口」，步行10分鐘
備註：外國觀光客享半價優惠，門票只要250円，需出示護照